La serie tv Bridgerton di Shonda Rhimes, arrivata sulla piattaforma streaming Netflix nel dicembre 2020, ha già appassionato tutti. Tra costumi sfarzosi e densi di particolari, storie d’amore avvincenti e scandali sensazionali, Bridgerton si propone come una delle serie tv più appassionanti degli ultimi tempi.

Chi ha già finito di guardarla è rimasto sicuramente con un vuoto da colmare, fatto di atmosfera british e intrighi. In attesa della stagione successiva, ci sono alcune serie tv da vedere per colmare questo vuoto lasciato da Bridgerton.

Serie tv da vedere dopo Brigerton

Che si avvicinino alla serie di Shonda Rhimes per gli scandali, i costumi d’epoca, l’atmosfera storica oppure per comunanza di produttrice, ci sono alcune serie tv che possono aiutarci a smaltire la dipendenza da Bridgerton.

Downtown Abbey

Downtown Abbey è una serie tv inglese ideata e scritta da Julian Fellowes, in onda dal 2010 al 2015. Un must see per chi ama l’atmosfera british degli anni Venti del Novecento. Anche qui, come in Bridgerton, si dipanano le vicende di una famiglia nobile dell’Inghilterra e di tutto il personale di servizio. Non possono mancare, ovviamente, corsetti e costumi d’epoca. Suddivisa in sei emozionanti stagioni, la serie tv annovera nel cast attori quali Maggie Smith (la professoressa Minerva McGranitt di Harry Potter) e Rose Leslie (la Bruta Ygritte de Il Trono di Spade).

The Crown

The Crown è la serie perfetta per gli spettatori che hanno amato di Bridgerton soprattutto l’atmosfera reale e le vicende di re, regine e principesse. La serie tv, anche questa disponibile su Netflix e creata da Peter Morgan, ha esordito nel 2016 ed è tutt’ora in produzione. Racconta nel dettaglio la vita e gli avvenimenti della famiglia reale inglese, focalizzandosi in particolare sulla protagonista indiscussa della serie, la regina Elisabetta II. Anche qui nel cast nomi molto noti al mondo dello spettacolo: Vanessa Kirby (Pieces of a woman), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange in Harry Potter) e tanti altri.

Reign

Costumi, intrighi di corte e amori ai tempi della Francia del Cinquecento: questi i caratteri fondamentali della serie tv Reign disponibile su Netflix. Trasmessa dal 2013 al 2017, la serie è interpretata da attori come Adelaide Kane, Megan Follows, Toby Regbo e Torrance Coombs. Le vicende si incentrano sulla vita di Maria Stuart di Scozia, una regina andata in sposa al principe francese e che si trova costretta a fronteggiare i continui attacchi al suo trono da parte della regina di Inghilterra, Elisabetta I. Inoltre la sua vita amorosa non fila liscia come l’olio, ostacolata anche dalla suocera, l’infida Caterina de’ Medici.

Scandal

La serie tv Scandal si discosta da Bridgerton per l’ambientazione: non si tratta infatti di un telefilm in costume ma ambientato nella contemporaneità. In comune però hanno una cosa fondamentale: la firma di Shonda Rhimes, la quale è abilissima a creare trame avvincenti, ricche di colpi di scena e scandali appunto. Scandal racconta delle vicende della Casa Bianca e delle relazioni che si intrecciano tra coloro che vi si muovo all’interno.