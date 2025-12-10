Sephoria 2026: il festival della bellezza a Los Angeles

Sephora, il colosso della bellezza, ha annunciato il ritorno del suo festival annuale Sephoria, previsto per il 20 e 21 a Los Angeles. Dopo un lungo periodo di eventi virtuali, la città che ha dato vita a questo festival riaccoglie l’evento con entusiasmo, promettendo un’esperienza immersiva senza precedenti per tutti gli appassionati di bellezza.

Un weekend di esperienze uniche

Il festival si svolgerà presso il Magic Box a The Reef, dove i partecipanti potranno esplorare oltre 50 attivazioni di brand.

Ogni spazio offrirà un’opportunità per interagire con nuovi prodotti, partecipare a sessioni pratiche e immortalare momenti indimenticabili. Alcuni dei marchi già confermati includono Tower 28, Glossier, Yves Saint Laurent e Laneige.

Masterclass con esperti del settore

Uno degli aspetti più attesi di Sephoria saranno le masterclass tenute da nomi illustri nel mondo della bellezza, come Pat McGrath, Chris Appleton e Mario Dedivanovic. Questi professionisti condivideranno le loro conoscenze e tecniche, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere direttamente dai migliori del settore.

Inoltre, non mancheranno sorprese e anteprime di nuovi lanci di prodotti.

Opzioni di biglietti e prezzi

Il costo dei biglietti per Sephoria 2026 è variabile: l’ammissione generale parte da $155, mentre il biglietto VIP parte da $440. I biglietti VIP offrono vantaggi aggiuntivi, come l’accesso anticipato e l’ingresso in una lounge privata. È importante notare che i partecipanti dovranno selezionare uno dei quattro turni disponibili, ognuno con un diverso programma di relatori e ospiti speciali.

Come acquistare i biglietti

Le vendite dei biglietti per i membri Sephora Rouge inizieranno l’11 dicembre, mentre per il pubblico generale saranno disponibili dal 12 dicembre. Gli appassionati sono invitati ad affrettarsi, poiché i biglietti potrebbero esaurirsi rapidamente. È consigliato pianificare in anticipo, soprattutto per coloro che desiderano partecipare a specifiche masterclass o incontrare determinati esperti.

Un ritorno atteso dopo la pandemia

Il festival Sephoria ha una lunga storia, essendo iniziato nel 2018 e avendo subito un’interruzione a causa della pandemia.

Il ritorno a Los Angeles rappresenta un’importante ripartenza per Sephora, che punta a ricreare l’atmosfera vivace e coinvolgente di eventi passati. Con una programmazione ricca di attività e opportunità di networking, Sephoria 2026 promette di essere un weekend memorabile per gli amanti della bellezza.

In conclusione, Sephoria 2026 si profila come un evento imperdibile per chiunque desideri immergersi nel mondo della bellezza e dell’innovazione. Con una varietà di esperienze e la possibilità di interagire con esperti del settore, i partecipanti possono aspettarsi un fine settimana ricco di creatività e ispirazione.