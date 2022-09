Selvaggia Roma ha affidato ai social un suo duro sfogo dopo aver perso la figlia che aspettava insieme al fidanzato Luca Teti.

Selvaggia Roma: lo sfogo dopo l’aborto

Durante un controllo di routine Selvaggia Roma ha scoperto il cuore della sua bambina, prima figlia attesa insieme a Luca Teti, avesse smesso di battere.

Per l’ex gieffina si tratta di un momento estremamente complesso e delicato e ai social lei stessa ha affidato uno sfogo per descrivere ai fan come si sente.

“Quando una donna perde un figlio, in qualunque epoca dell’attesa, deve affrontare un percorso che, con i suoi tempi e i suoi modi, la porterà a elaborare la perdita. Quantificare questo tempo, naturalmente non è possibile. Ogni donna è diversa. C’è chi nell’arco di alcune settimane si sente pronta per cercare una nuova gravidanza e chi sente di aver bisogno di un periodo di lutto più lungo”, ha scritto, e ancora: “C’è un momento per soffrire e un momento per stare meglio.

Cercare di accelerare le cose, spingere la donna a saltare le tappe, non risolve il problema più rapidamente. Anzi. Le emozioni ignorate o negate restano lì, in sospeso, a pesare sul cuore che non ha avuto modo di sfogarle e rielaborarle. Dar voce al dolore. Cara Mia, sei nei nostri cuori. Mamma e Papà”.

L’influencer aveva annunciato la gravidanza solo alcune settimane fa insieme al fidanzato Luca Teti.