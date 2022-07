Selvaggia Roma incinta: la foto del pancione

Selvaggia Roma diverrà mamma. La 31enne è infatti incinta del suo compagno Luca Teti, di quattro anni più giovane. La giovane, conosciuta per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, ha mostrato il pancione tramite alcune foto postate su Instagram.

Per l’occasione Selvaggia ha indossato un bikini bianco. Il compagno Luca, calciatore professionista, ha già un figlio, Leo, nato da una precedente relazione.

Selvaggia Roma si mostra in due pezzi

Selvaggia Roma è apparsa su Instagram con un costume da bagno a due pezzi, per la gioia dei fan. La futura mamma si gode intanto l’estate 2021. L’ex di Francesco Chiofalo ha reso nota la sua gravidanza alcuni giorni fa pubblicando la sua prima ecografia.

Spera in una gravidanza tranquilla

Selvaggia Roma ha accompagnato le sue foto col pancione con una didascalia in cui la 31enne afferma: “Ancora non so se sei un maschietto o una femminuccia non voglio scrivere un pensiero con frasi fatte. Vorrei scrivere il momento in cui ho visto il test di gravidanza con la scritta incinta 2-3. Il cuore in gola che batteva così forte che pensavo di avere un infarto”. Selvaggia ha proseguito affermando di non sapere se piangere o ridere dall’emozione.

Roma prega affinché abbia una gravidanza tranquilla.