GF Vip: perché Mediaset vuole farlo durare 8 mesi

Secondo indiscrezioni Mediaset avrebbe già dato l’ok per far durare il Grande Fratello Vip da settembre alla primavera inoltrata e pertanto il reality show potrà andare avanti per ben 8 mesi.

GF Vip: perché durerà 8 mesi

Le scorse edizioni del GF Vip sono durate circa 5 mesi e nel corso del tempo sono entrati all’interno della Casa più spiata d’Italia vip più o meno famosi. Lo stesso varrà per l’edizione numero 7 del programma che, addirrittura, potrebbe andare avanti per ben 8 mesi. A quanto pare Mediaset avrebbe deciso di prolungare per così tanto questa edizione dello show per una ragione di costi.

Si dà il caso infatti che il GF Vip, nel bene e nel male, garantisca sempre uno share al di sopra del 15% e i costi per produrlo sarebbero nettamente inferiori rispetto a quelli impiegati per creare un programma ex novo (che prosegua anche solo per una decina di puntate). Se la settima edizione del programma dovesse andare avanti per 8 mesi è dunque probabile che all’interno della Casa si alternino più personaggi vip (e del resto i primi che entreranno avrebbero firmato il loro contratto solo fino a dicembre, e quindi dopo tre mesi potranno lasciare la Casa se lo riterranno opportuno).

Secondo i rumor in circolazione anche Mediaset potrà decidere se far concludere anticipatamente lo show qualora i risultati in fatto di ascolti non siano ottimali.