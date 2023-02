Selvaggia Roma ha rotto il silenzio per la prima volta da quando, lo scorso settembre, ha perso sua figlia.

Selvaggia Roma e la figlia persa

Selvaggia Roma ha perso quella che sarebbe stata sua figlia al quinto mese di gravidanza.

Purtroppo durante un controllo di routine è emerso che avesse contratto un virus che sarebbe stato fatale per la bambina, il cui cuore avrebbe smesso di battere. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi serena accanto al fidanzato Luca Teti, ha affermato:

“Mi hanno operato subito, ventitre ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Il più grande dolore mai provato”, e ancora: “É un dolore disumano che porto nel cuore.

Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia.”

Selvaggia aveva annunciato di aver perso la sua bambina attraverso i social e, a seguire, si era chiusa nel massimo riserbo per cercare di elaborare il suo enorme dolore.

Al momento lei e il fidanzato Luca Teti non starebbero cercando di avere un figlio, ma l’ex gieffina non ha nascosto che un giorno, quando si sentirà pronta, il suo desiderio sarebbe quello di riprovarci. “Con calma farò riaffiorare il desiderio di diventare mamma, ma oggi non ce la faccio. Io amo i bambini, ma mia figlia non è qui con me”, ha dichiarato Selvaggia la cui confessione non ha mancato di commuovere i fan.