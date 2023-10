Scopriamo insieme chi è Sean McGirr, il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen, arrivato dopo l’addio di Sarah Burton, storica stilista. Il nuovo direttore è pronto a guidare la maison verso il futuro.

Seán McGirr è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen

Non è passato molto tempo dall’addio di Sarah Burton, la storica stilista di Alexander McQueen, che ha lasciato le redini della maison solo qualche settimana fa, presentando la sua ultima collezione nel corso della Paris Fashion Week 2023, che si è appena conclusa. La casa di moda ha subito annunciato il suo successore. Stiamo parlando di Sean McGirr, nuovo direttore creativo che guiderà verso il futuro il brand fondato nel 1992 da Lee Alexander McQueen. “Questa sfilata è dedicata alla memoria di Lee Alexander McQueen, che ha sempre desiderato l’emancipazione delle donne” ha dichiarato la storica stilista, che a voluto dedicare al creativo, tragicamente scomparso ne l2010, la sua ultima sfilata, che è stata particolarmente ricca, tra vestiti anatomici, rose rosse, neri graffianti e molti altri dettagli che hanno incantato.

Seán McGirr: chi è il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen?

Sean McGirr è irlandese, nato a Dublino, e si è laureato alla Central Saint Martins di Londra con un master in Arts in fashion nel 2014 e ha un passato fashion nel menswear. È stato responsabile del ready-to-wear di JW Anderson, altro brand inglese di successo, dal 2020 e nel tempo ha lavorato anche alla linea donna. Precedentemente si è occupato del womenswear di Dries Van Noten. Dal 2014 al 2018 ha lavorato per Uniqlo a Tokyo e Parigi, occupandosi delle collezioni maschili e lavorando con Christophe Lemair. Ha poi iniziato la sua carriera come assistente da Burberry e Vogue Hommes Japan. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Seán McGirr come Direttore Creativo. Con la sua esperienza, personalità ed energia creativa, porterà un potente linguaggio creativo ad Alexander McQueen, sviluppando al contempo la sua eredità unica” ha dichiarato il ceo Gianfilippo Testa. Un annuncio che ha acceso la polemica, tenendo conto che tutti i brand del lusso di Kering hanno come direttori creativi degli uomini. Sicuramente, però, Sean McGirr ha un curriculum di tutto rispetto e porterà grandi novità alla famosa maison. Il designer sembra essere una scelta promettente per il ruolo di direttore creativo e la sua nomina suscita grande interesse nel mondo della moda, con tanta attesa per vedere come interpreterà l’eredita del marchio in questa sua nuova fase e in questo momento di grande evoluzione. È sicuramente una bella sfida, ma anche molto difficile, riuscire a ripartire dopo l’era di Sarah Burton.

