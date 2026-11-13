Il dispositivo di Oprah che abbassa la temperatura della pelle, ideale per le vampate in menopausa.

Il trentesimo anniversario di Oprah’s Favorite Things segna l’arrivo di una nuova edizione ricca di comfort e invenzioni smart, pensata per chi desidera coccolarsi durante le fredde serate invernali o le lunghe giornate in video-call. Tra i 79 regali selezionati spicca un prodotto che affronta direttamente un problema comune a molte donne: le vampate di calore tipiche della perimenopausa e della menopausa.

Nel video teaser che ha anticipato la lista, Oprah ha premuto il nuovo Shark ChillPill contro il collo e ha commentato “I think this is really great”. Il dispositivo, valutato 150 $, promette di ridurre la temperatura superficiale della pelle fino a 16 °C, un beneficio concreto per la più alta percentuale di donne – oltre il 75 % – che sperimentano attacchi di calore durante queste fasi della vita.

Shark ChillPill: un dispositivo rinfrescante per le vampate

Il Shark ChillPill è un apparecchio portatile a tre funzioni: un ventilatore a 10 velocità, una nebulizzatore a contatto “dry-touch” e una piastra InstaChill che si applica direttamente sul polso o sul collo. Shark afferma che la piastra può abbassare la temperatura della pelle di fino a 16 gradi al contatto, fornendo un sollievo immediato quando la febbre improvvisa si fa sentire.

Specifiche tecniche e autonomia

Alimentato da una batteria ricaricabile, il ChillPill garantisce fino a 11 ore di funzionamento nella modalità più lenta, consentendo di portarlo dal tragitto mattutino alla notte in volo, fino ad arrivare a un riposo agitato. Il prezzo consigliato è di 150 $, disponibile sullo storefront di Oprah’s Favorite Things su Amazon, dove è possibile acquistarlo in pochi click.

Altri must-have di Oprah’s Favorite Things 2026

Oltre al refrigerante portatile, la selezione di Oprah annovera diverse proposte orientate al benessere quotidiano, tutte reperibili nello stesso negozio online. La Kiehl’s Ultimate Strength Hand Salve, da 34 $, combina burro di karité, olio di avocado e olio di sesamo per nutrire le mani secche senza ungere eccessivamente; è un compagno ideale per chi lavora con le mani indurite dall’inverno.

Rituali di relax in bagno

Per chi ama concedersi momenti di pausa, la Esker The Bubble Soak (75 $) propone una formula senza acqua a base di sale rosa dell’Himalaya e polvere di latte di cocco, creando una schiuma ricca e al contempo un’azione mineralizzante per la pelle. Un’alternativa più leggera è offerta dalle Musee Aromatherapy Calm Bath Bomb Tablets da 32 $, sette pasticche profumate di ninfea e lino, arricchite con olio di jojoba per mantenere la pelle vellutata.

Comfort del sonno e accessori di viaggio

Le notti interrotte dalle sudorazioni possono trovare sollievo grazie alla Sundaysilks 3D Contoured Silk Sleep Mask (40 $), realizzata in seta di gelso con coppe sagomate che non premendo gli occhi favoriscono un sonno più profondo. Infine, per chi viaggia spesso, la Louenhide Margot Hair Tool Travel Case (69 $) in suedette vegano offre quattro tasche, un divisore interno e un tappetino riscaldante coordinato, perfetta per custodire ferri e piastre durante gli spostamenti.

Tutti gli articoli descritti sono acquistabili tramite il nuovo Oprah’s Favorite Things storefront su Amazon, mentre la lista completa verrà pubblicata nell’edizione speciale di Oprah Daily del 17 novembre. Che si tratti di alleviare le vampate o semplicemente di concedersi un attimo di lusso, la selezione 2026 offre soluzioni pratiche per rinnovare la routine di bellezza e benessere.