Lo Scandi bob è il caschetto scandinavo che spopola tra le ragazze in quanto non richiede un grande mantenimento. Nasce in Scandinavia e grazie a un salone norvegese diventa tendenza, soprattutto per l’estate. La prima ad adottarlo è stata Khloé Kardashian che da una chioma lunghissima bionda è passata al caschetto con la riga ribaltata.

Fiera della sua scelta continua a portarlo. Di che tipo di taglio si tratta? Come si mantiene nel tempo?

Scandi bob: le caratteristiche

Lo Scandi bob è un caschetto biondo che arriva appena sotto la mascella ed è il taglio che soddisfa tutte quelle ragazze che desiderano avere i capelli voluminosi. Incornicia il viso e sottolinea i lineamenti. Si adatta ai visi allungati perché dà un effetto rinvigorente e di riempimento. Le nuance del biondo possono variare a proprio piacimento ma quelle predilette sono quelle dai toni freddi.

La riga non è più centrale bensì è capovolta. Si gestisce perfettamente con il caldo perché grazie alla lunghezza corta e alla riga capovolta l’effetto è proprio quello di un’acconciatura naturale. Il segreto è quello di renderlo il più disordinato possibile e ribaltare le ciocche da un lato all’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Scandi bob: il taglio a basso mantenimento

Per mantenere questo hair look non c’è bisogno di un gran mantenimento. La cosa importante è star attente al volume perciò al movimento da dare al capello quando si asciuga. Bisogna armarsi di una grande spazzola e sollevare i capelli dalle radici. Per la parte di capelli ribaltata invece il movimento deve essere fatto dalla parte opposta alla sua direzione in modo tale che quando è in posizione risulti bombata. Se si desidera una chioma meno vaporosa allora la soluzione è quella di ribaltare una sezione piccola di capelli.