Un salotto di verità

Nel cuore di un salotto televisivo, Sarah Toscano ha deciso di mettere a tacere le voci che circolano su di lei. Ospite di Verissimo, la giovane artista ha affrontato con determinazione i gossip che l’hanno vista protagonista, smentendo categoricamente le insinuazioni riguardanti un presunto flirt con Fedez. “Non c’è assolutamente nulla di vero”, ha dichiarato, chiarendo che la sua vita privata non è un palcoscenico per le fantasie altrui. La Toscano, vincitrice di Amici e reduce da un Sanremo che l’ha vista brillare, ha dimostrato di avere le idee chiare e di non voler essere trascinata in una narrazione che non le appartiene.

La questione Berrettini

Ma non è solo Fedez a essere al centro dell’attenzione. Anche il tennista Matteo Berrettini è stato accostato a Sarah, alimentando ulteriormente il chiacchiericcio. “È un grande atleta, lo stimo molto”, ha affermato la cantante, sottolineando che il loro rapporto si limita a una sana ammirazione sportiva. La conduttrice Silvia Toffanin ha cercato di stuzzicarla, ricordando un episodio in cui Sarah aveva espresso un affetto per Berrettini, ma la giovane artista ha saputo dribblare con grazia, mantenendo il focus sulla sua carriera e sul rispetto che nutre per il tennista.

Un futuro da costruire

Durante l’intervista, Sarah ha anche parlato della sua vita sentimentale, rivelando di essere molto selettiva e di non avere fretta di intraprendere una relazione seria. “Non voglio accontentarmi”, ha affermato, dimostrando una maturità sorprendente per la sua giovane età. La musica rimane la sua priorità, e la Toscano è determinata a costruire un futuro solido, lontano dalle distrazioni del gossip. Con un sorriso e una risata liberatoria, ha chiuso la questione, lasciando intendere che la sua vera passione è la musica, e non le favole inventate dai rotocalchi.