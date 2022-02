In seguito all’esibizione di Achille Lauro nel corso della prima serata di Sanremo 2022, migliaia di cittadini hanno denunciato la deriva anticristiana e blasfema messa in scena dal cantante. Per questo motivo, è stata avviata una petizione per ottenere la squalifica di Achille Lauro e le dimissioni del conduttore Amadeus.

Sanremo 2022, petizione per la squalifica di Achille Lauro

Già nel corso delle scorse edizioni del Festival di Sanremo, migliaia di cittadini avevano sottolineato la presenza di una marcata deriva anticristiana e antifamiliare promossa dallo show. Un simile trent, tuttavia, è apparso esasperato in occasione del debutto di Sanremo 2022.

Ai messaggi irriverenti e ironici che nella scorsa edizione della kermesse musicale aveva offeso milioni di cristiani in concomitanza con il periodo quaresimale, si è aggiunta la scelta di Amadeus di inaugurare il festival con l’esibizione di Achille Lauro.

La performance del cantante, che si è inginocchiato sul palco dell’Ariston battezzandosi da solo dinanzi al pubblico di Sanremo, è stata considerata blasfema.

Per questo motivo, quindi, è stata creata una petizione volta a chiedere e ottenere la squalifica di Achille Lauro e le dimissioni del conduttore Amadeus.

La lettera scritta a corredo della petizione

All’iniziativa per escludere Achille Lauro da Sanremo 2022 e licenziare il direttore artistico Amadeus, hanno aderito l’Associazione Family Day – difendiamo i nostri figli, l’Associazione Non si tocca la famiglia e la International Damily News (iFamNews).

La petizione, inoltre, è corredata dalla seguente lettera rivolta al CEO della Rai, Carlo Fuortes e al presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini. La lettera riporta quanto segue: