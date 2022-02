I microfoni hanno catturato un fuorionda molto particolare di Sabrina Ferilli. Amadeus ha spiegato quello che è successo dietro le quinte.

Sanremo 2022, il fuorionda di Sabrina Ferilli

Il fuorionda di Sabrina Ferilli ha scatenato molte domande da parte degli utenti del web.

Nella parte finale del Festival di Sanremo si è sentita per sbaglio una frase dell’attrice. I microfoni hanno catturato la frase “pezzo di m***a“, ma non si è capito cosa stava accadendo. Durante un altro sfogo, con i microfoni accesi, si sente Sabrina dire “Nun ce sto“. Davide Maggio ha parlato dell’esclamazione dell’attrice, mentre Amadeus annunciava i premi della critica. Tutti si sono resi conto che stava accadendo qualcosa, e anche il gesto di ritirare la mano mentre Amadeus gliela stava chiedendo ha insospettito il pubblico.

Cosa è successo dietro le quinte?

Il gesto nei confronti di Amadeus, apparentemente, sembrava confermare un ipotetico diverbio tra loro, oppure si poteva trattare di un problema nella scaletta. Sabrina Ferilli, che è stata una grande protagonista della finale del Festival di Sanremo con il suo non monologo, ha rifiutato di dare la mano ad Amadeus e in molti hanno pensato che tra di loro ci fossero dei problemi. Questa versione è stata smentita dal diretto interessato, che ha voluto spiegare bene quello che è successo.

Amadeus: “Con Sabrina Ferilli nessun nervosismo”

“Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte” ha spiegato Amadeus, che ha voluto sottolineare che tra loro era tutto sotto controllo, senza nessuna tensione. “Mi hanno scritto ora i miei autori che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona” ha spiegato il conduttore del Festival di Sanremo, facendo chiarezza su quanto accaduto.