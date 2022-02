Elisa ha voluto festeggiare il suo secondo posto al Festival di Sanremo in modo davvero unico. La cantante è andata in skateboard sul lungomare.

Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco: Elisa arriva seconda

Sabato 5 febbraio 2022 è andata in onda l’attesissima finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Quest’anno hanno vinto Mahmood e Blanco, con il brano Brividi, che ha già ottenuto un successo incredibile. Al secondo posto è arrivata Elisa, con il brano O forse sei tu, che è stata definita come una vera e propria dea di questa edizione. Al terzo posto Gianni Morandi, con Apri tutte le porte.

Sanremo 2022, Elisa al secondo posto con O forse sei tu

La canzone di Elisa, O forse sei tu, le ha consentito di arrivare al secondo posto al Festival di Sanremo.

Una canzone che ha toccato il cuore di tutti, che molti hanno definito perfetta, ma che evidentemente non aveva quel tocco in più per riuscire a superare Mahmood e Blanco. Elisa ha confermato ancora una volta il suo grande talento, ma anche la sua meravigliosa simpatia. In un’intervista aveva raccontato di aver iniziato a fare skateboard con i suoi figli, per stare all’aperto in questi anni di pandemia.

Sanremo 2022, Elisa festeggia in skateboard

Dopo la finale di Sanremo, Elisa ha deciso di festeggiare il secondo posto del podio in un modo davvero molto particolare, unico come lei. La cantante ha messo in pratica gli insegnamenti dei suoi figli e ha deciso di andare in skateboard sul lungomare, con il suo bellissimo vestito che si muoveva nel vento. Un’immagine bellissima, un modo di festeggiare sicuramente unico nel suo genere.