A farla da padrone in questa edizione del Festival di Sanremo sono sicuramente i beauty look ispirati agli anni ’80 ma spiccano anche quelli sicuramente meno scenografici ma ugualmente meravigliosi, con ispirazione anni ’50.

Ecco allora quali sono stati i più belli tra quelli esibiti da big e ospiti durante la terza serata della kermesse.

Festival di Sanremo 2022, i beauty look più belli della terza serata

Non possiamo non partire senza parlare di lei, la vera star della serata: Drusilla Foer, attesissima sin dal primo annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Per il suo alter ego sul palco, Gianluca Gori si ispira al’eleganza delle dive di Hollywood del passato e lo si vede nelle movenze, negli outfit e anche, ovviamente, nel beauty look.

Drusilla ha scelto un make up molto delicato: agli occhi ciglia finte, una linea del più classico eyeliner nero e un accenno di ombretto sui toni del marrone per dare intensità allo sguardo. Sulle labbra un velo di rossetto rosa pesca e sugli zigomi un leggero tocco di blush anche questo rosa.

Il rossetto di Emma Marrone

Tra i beauty look più belli che abbiamo visto durante la terza serata c’è sicuramente anche quello di Emma Marrone. L’attenzione è tutta per le labbra molto carnose, dipinte con una tinta bordeaux per riprendere il colore della gonna firmata Gucci.

Per gli occhi invece, Emma ha scelto un ombretto glitterato e una linea di eyeliner. Non manca poi anche lo smalto scuro sulle unghie, spesso sfoggiato dalla cantante.

Il look da anime anni ’80 di Michele Bravi

I look di Michele Bravi sembrano puntare a sorprendere sempre di più il pubblico, opposti alla personalità mite del cantante, gli outfit appunto, sono eccentrici e quello sfoggiato sul palco dell’Ariston durante la terza serata della kermesse è addirittura esplosivo.

I colori predominanti sono l’oro e il rosso cina, quest’ultima tonalità ripresa poi anche dal make up composto da una passata leggerissima di ombretto.

Le acconciature e le tinte più interessanti

Effetto bagnato e treccine. Abbiamo notato che i big con i capelli lunghi in gara per la 72esima edizione del festival sono portati a scegliere tra una di queste due opzioni. Abbiamo per esempio parlato di Michele Bravi, che oltre al leggerissimo make up sui toni del rosso ha optato per i capelli effetto bagnato (che bagnati non lo sono davvero ma è l’effetto del gel) tirati dietro l’orecchio da un lato.

L’effetto bagnato di Irama invece, a differenza di quello di Michele Bravi è leggermente accennato e spiccano invece una serie di treccine decorate con dei piccoli nastri color panna, che partendo da un lato della testa finiscono poi per cadere dall’altro. Per la sua prima esibizione invece, aveva scelto di lasciarli asciutti e totalmente al naturale.

A proposito di capelli poi, ad andare per la maggiore sul palco dell’Ariston di quest’anno è anche il biondo ossigenato. Lo abbiamo visto con la stessa Drusilla, con Achille Lauro ma anche con Donatella Rettore e Highsonb del duo Highsnob e Hu.