Protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2022 sono senza dubbio anche i gioielli. Per esempio, come quelli sfoggiati da Achille Lauro, che poi sono gli stessi indossati anche da Noemi.

Anche Emma Marrone, che gareggia tra gli altri alla kermesse con il brano “Ogni volta è così”, non rinuncia a qualche accessorio prezioso.

Ecco tutte le informazioni che abbiamo su quali sono e quanto costano.

I gioielli di Emma Marrone a Sanremo 2022

Per i suoi look, così come altri big che prendono parte al Festival 2022, anche Emma si è affidata all’eleganza raffinata di Gucci. L’outfit con cui ha calcato il palco della kermesse nella terza serata, composto da una blusa a balze color cipria, una gonna bordeaux con spacco e di sandali con plateau pitonati, ma anche quello prima, lungo e in velluto blu notte, portavano la firma della celebre Maison.

Sempre di Gucci anche i meravigliosi gioielli indossati dalla cantante, che per la sua esibizione nella terza serata della kermesse ha impreziosito il proprio décolleté con due collanine Lariant della linea Gucci Link to Love. Si tratta, nello specifico, di due catenine sottilissime in oro giallo 18 carati con chiusura ad alamaro e che recano anche il logo del brand inciso.

Il prezzo dei gioielli firmati Gucci

Come si può facilmente immaginare, si tratta di gioielli molto costosi, ma questi comunque sembrerebbero essere ancora abbordabili. Sul sito ufficiale di Gucci infatti, si può vedere che vengono venduti attorno ai 1.350 euro ciascuno.

Sempre per impreziosire gli outfit pensati per Sanremo 2022 Emma ha scelto anche l’oro bianco ma sempre della collezione Gucci Link to Love per un totale di 1.550 euro e una collana in palladio con cristalli blu e bianchi sempre della stessa collezione di cui però non sappiamo il prezzo.

Gli anelli della cantante

Ad Emma Marrone piacciono gli anelli (ma possiamo sbilanciarci più in generale anche sugli accessori) molto vistosi. Non sono sfuggiti infatti quelli sfoggiati dalla cantante nelle sue esibizioni sanremesi di questa edizione.

Durante la terza serata della kermesse infatti, ne ha indossato uno molto grande in resina verde e due anelli a forma di testa di leone in oro giallo, diamanti e opale rosso. Il prezzo per questi ultimi, sempre di Gucci tra l’altro, dovrebbe aggirarsi attorno ai 2.500 euro.