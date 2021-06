Sandali alti: i trend dell’estate

Sono diverse le calzature che è possibile indossare durante i mesi estivi, ma i sandali alti colpiscono perché sono molto eleganti e alla moda. Vediamo quali sono le migliori tendenze e i modelli da sfoggiare per il periodo estivo approfittando di sconti e promozioni.

Sandali alti

I mesi estivi sono l’ideale per feste, cerimonie e altri eventi imperdibili. Per questa ragione, un paio di sandali alti sono l’ideale da sfoggiare durante questo periodo per essere eleganti e perfette in ogni momento e situazione. Il matrimonio di una amica, ma anche una serata con gli amici sono momenti in cui è possibile sfruttare queste calzature e dare il meglio di sé.

Sono tante coloro che amano indossare i sandali alti in modo da slanciare la figura e apparire più eleganti. Durante il giorno o per l’ufficio, è possibile anche puntare su modelli di calzature che abbiano il tacco largo, quindi particolarmente comode e perfette per uscire. Un tipo di calzatura del genere con tacco largo è perfetto per coloro che non vogliono stancarsi troppo e anche per un lavoro in ufficio, alla scrivania.

Con sandali alti si intende una altezza del tacco che è tra i 3 e i 5 cm. Per la sera, in occasione di un aperitivo oppure una festa, ci si può sbizzarrire e puntare a sandali alti, dai tacci vertiginosi, magari da abbinare a un bel vestito per impreziosire e abbellire il proprio outfit. Il tacco alto slancia la figura e se abbinato a capi adatti acquisisce maggiore sensualità.

Per una cerimonia o evento importante, quale un matrimonio o battesimo, i tacchi e quindi i sandali alti non possono assolutamente mancare. Che siano tacchi di pochi centimetri o ancora più alti, non possono assolutamente mancare in quanto danno un tocco di eleganza e classe all’abbigliamento. I sandali con plateau, quindi con la zeppa, sono perfetti da indossare nella stagione estiva.

Sandali alti: modelli

Per chi ancora non sa quali modelli di sandali alti indossare in occasione della stagione estiva, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze che mostrano varie tipologie adatte a ogni occasione e circostanza. Le riviste di moda o i negozi sicuramente permettono di cogliere qualche occasione in modo da sfoggiare la scarpa più adatta per il momento.

Dai lacci intorno al polpaccio, passando per le applicazioni floreali sino agli inserti gioiello, sono solo alcuni dei modelli di sandali alti da indossare durante il periodo estivo. Si distinguono per colori pastello, quali il blu, il rosa, ma anche l’oro o l’argento con il tacco largo o il plateau anteriore che rendono la calzata ancora più comoda. Ci sono poi modelli dal tacco quadrato che rappresentano un must have del periodo.

Manolo Blahnik propone dei sandali alti con tacco a spillo con listini intrecciati sia sul collo che sul piede. oppure nelle tonalità del blu o ancora dalla punta quadrata come nelle collezioni proposte da Patrizia Pepe. Per una cerimonia, i sandali alti con stiletto decorato e stelle gioiello sono l’ideale per una occasione così importante e speciale.

Vi è poi un ritorno agli anni ’70 con sandali alti con zeppa rivestita in borchie e ricami a treccia. Si trovano anche modelli di queste calzature con il tacco largo e proposti in mille varianti: dalla pelle al giallo sino al verde al cammello, considerati i colori top della stagione.

Sandali alti Amazon

Per chi ha bisogno di una calzatura del genere in occasione di un appuntamento importante o di una occasione elegante, il sito di Amazon propone diversi modelli di sandali alti approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni in merito. Qui sotto è possibile trovare una classifica con le tre migliori calzature tra quelle maggiormente desiderate e acquistate dalle utenti del noto e-commerce.

1)Allegra K donna scarpe sandali

Sono dei sandali molto alti con tacco a blocco medio alto dell’altezza di 6 cm realizzati in pelle sintetica con la suola in sintetico. Un modello stringato con la suola in gomma e in finta pelle scamosciata. Adatti sia per la festa che l’ufficio, ma anche una serata. Si allacciano alla caviglia per una vestibilità perfetta. Sono scarpe molto comode che calzano giuste. Disponibili nei colori bianco, rosso, nero, beige e marrone.

2)Sandali estivi donna eleganti

Sono molto eleganti con zeppe e si addicono perfettamente sia a un party che a una cerimonia. Il materiale esterno è in gomma e la fodera in pelle. Ha un tacco di 10 cm a blocco. Il materiale è di ottima qualità, molto morbido e confortevole che riduce lo stress, migliorando la postura. Molto robuste ed eleganti. Disponibili nel colore bianco. In vendita con il 15% di sconto.

3)Sandali con plateau donna 2021

Un modello di sandalo con zeppa molto robusto, dotato di strass con la zeppa in diamanti trasparenti. Hanno una soletta che avvolge il piede permettendo di camminare comodamente. La suola è dotata di grip flessibile. Molto robusta e resistente. Sono versatili ed eleganti e adatti a ogni occasione. In vendita nel colore bianco e giallo.

Insieme ai sandali alti, ecco quale abbigliamento estivo abbinare.