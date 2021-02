Stupire e fare un regalo d’effetto e apprezzato è l’obiettivo di ogni uomo per San Valentino: i regali beauty sono sicuramente la migliore strada da intraprendere.

San Valentino: regali beauty

Quest’anno non ci si può sbizzarrire in quanto a regali per San Valentino: cene al ristorante o week-end fuori porta purtroppo sono vietati.

Per un bel San Valentino all’epoca del Coronavirus però si può optare per un regalo beauty da donare alle fidanzate che dedicano molto tempo alla cura di sé. Un regalo ad effetto e molto gradito, ma soprattutto la possibilità di passare del tempo insieme alla persona che si ama, creeranno l’atmosfera perfetta per San Valentino, anche se reclusi in casa.

Regali per la cura dei capelli

Per le ragazze che ci tengono a risultare sempre in ordine e a curare i capelli al top ci sono numerosi prodotti da regalare per San Valentino.

Un esempio? La piastra per capelli GHD platinum plus in versione pink con tecnologia Tri-Zone che permette un uso più veloce con il fine di preservare i capelli dal forte calore. I sensori infatti permettono di mantenere una temperatura costante della piastra su tutto il capello, evitando bruciature. Una piastra professionale per tutti, con la quale si può non solo lisciare ma creare boccoli resistenti e per una perfetta acconciatura glamour.

Anche la spazzola rotante della Rowenta è un buon acquisto da fare per la propria amata. Un prodotto semplice da utilizzare anche tutti i giorni, che sarà sicuramente molto apprezzato. Grazie al flusso d’aria costante, la spazzola rotante Rowenta permette di asciugare e modellare contemporaneamente, ottenendo una piega fai da te da invidiare.

Regali per il make up e la skincare

Scegliere un regalo per il make up e la skincare si rivela sempre efficace per San Valentino. Per stupire la propria innamorata si può scegliere la nuova capsule collection ElodieXSephora, che comprende una palette occhi e una viso, un kit di pennelli per il trucco e un lipstick fluido. In alternativa si può scegliere il mascara volumizzante Mega Volume di Wet n Wild, che per San Valentino ha creato un nuovo packaging con tanto di spazio nel quale inserire il mittente e il destinatario del regalo.

Per la skincare L’Erbolario propone dei bellissimi cofanetti per tutti i tipi di pelle e con vari principi attivi. I cofanetti ‘I colori dell’orto’ comprendono una crema viso e un liquido detergente e ogni colore è adatto ad uno specifico tipo di pelle.

Profumi

Regalare un profumo a San Valentino è un must sia per lei che per lui. Quest’anno ci sono alcune novità ed edizioni limitate da considerare per fare una bella figura. Primark Beauty ad esempio propone Precious Quartz, un cofanetto di mini profumi in varie fragranze ispirati a sei pietre preziose. Vi sono nella confezione sei profumi da 1,5 ml ad un modico prezzo di 3,50 €.

In alternativa Yves Rocher ha creato il profumo a tema amore chiamato ‘Oui a l’amour’. Lo caratterizzano le note fresche e frizzanti dell’Angelica e della Rosa e le sensuali fragranze del cedro e della fava Tonka.