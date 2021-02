C’è chi ama festeggiarlo e chi invece lo ritiene solo una festa commerciale. Ma San Valentino può essere anche quella scusa in più, per coccolare la nostra dolce metà oppure, perché no, noi stesse! Se non sai ancora cosa regalare per l’occasione, ecco alcune idee beauty molto carine per passare un 14 febbraio romantico e rilassante.

San Valentino: idee regalo beauty

Il 14 febbraio si festeggia San Valentino, il giorno dedicato agli innamorati. Non che ci sia bisogno di un giorno in particolare per prenderci cura di chi amiamo, possiamo invece vederla come una scusa in più per dedicare un pensiero, un regalo o una coccola alla nostra dolce metà. Ma se negli anni precedenti avete veramente regalato di tutto e vi ritrovate a corto di idee, ecco che Internet arriva in vostro soccorso con qualche consiglio sui regali beauty perfetti.

Se invece siete single, quale occasione migliore per avere una scusa prendervi cura di voi stesse?

Per la skin care e la body care

Quando si tratta di regali beauty, impossibile non pensare a maschere, lozioni e creme dedicate al benessere della pelle, in commercio esistono set di diversi brand.

In questo caso vengono in nostro soccorso anche le nuove tecnologie come quella brevettata da Foreo Bear, che unisce i benefici di una classica maschera a quelli dei massaggi per il viso.

Idee regalo make up

Se la vostra dolce metà è appassionata di make up, saprà sicuramente che diversi brand in occasione di San Valentino lanciano una collezione dedicata. È il caso dell’italianissimo brand dedicato al make up, Kiko con la sua “Kiko Ray of Love”. Si tratta di un set composto da terre, ombretti, rossetti e balsami labbra con packaging a tema.

Idee regalo per i capelli

In commercio si possono trovare tantissime maschere e trattamenti dedicati al benessere dei capelli, ma quando si tocca questo argomento, il desiderio di ogni donna è generalmente solo uno: avere capelli sempre in ordine senza dover per forza rivolgersi alle mani esperte di un parrucchiere. Il Dyson Airwrap è pronto ad esaudire questo desiderio! Un regalo che è decisamente un investimento per la sua funzionalità e durata.

Per una serata romantica

Stai pensando di accompagnare al regalo una serata romantica? Un’idea potrebbe essere quella di trasformare il vostro nido d’amore in una rilassante spa, solo per voi due. Candele profumate e luce soffusa vi aiuteranno a creare la giusta atmosfera, e a voi non resterà altro che pensare al menù. he ne dite di una cenetta interamente fatta da voi? Oppure, perché no, presa da asporto dal vostro ristorante preferito.