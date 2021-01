Così come il nostro fisico può mantenersi in forma grazie al workout, vale lo stesso per il nostro viso. Sapevate che tra viso e collo ci sono oltre 65 muscoli? Una ginnastica facciale e un buon massaggio può aiutarci a mantenerli sempre tonici.

Ecco quindi che la tecnologia, applicata al campo beauty, arriva in nostro soccorso con Foreo Bear. Ma di cosa si tratta? E come funziona?

Cos’è Foreo Bear

Foreo Bear è una delle ultime creature del brand svedese, dedicato alla beautycare, Foreo. Si tratta di un massaggiatore viso, che ha lo scopo di tonificarlo attraverso l’azione di microcorrenti e pulsazioni che andrebbero ad “allenare” i muscoli del viso e del collo.

Grazie a questi particolari allenamenti personalizzabili, per adattarli al meglio alle nostre esigenze, Foreo Bear garantirebbe una pelle visibilmente più sana e giovane.

Se è la parola “microcorrenti” a preoccuparvi, sappiate che non ce n’è motivo. Foreo ha infatti brevettato l’Anti-Shock System, che a detta dell’azienda, lo renderebbe il dispositivo più sicuro al mondo. Scopriamo insieme come funziona Foreo Bear.

Come funziona Foreo Bear

Per poter funzionare, Foreo Bear come tutti gli altri prodotti Foreo, ha bisogno della sua applicazione “Foreo for you” per funzionare. Una volta scaricata sul proprio smartphone, si dovrà procedere con la registrazione del proprio dispositivo. Successivamente si dovrà collegare l’app tramite bluetooth e premere poi il pulsante di accensione su Bear. Attenzione però, essendo un dispositivo elettronico è bene assicurarsi che questo sia completamente asciutto prima di iniziare il trattamento. Una volta completati questi passaggi, dovrete procedere con la preparazione della vostra pelle al trattamento.

Prima di procedere con l’azione di Foreo Bear, dovrete preparare viso e collo con la vostra detersione quotidiana. Durante questo procedimento, assicuratevi di rimuovere per bene tutti i residui di trucco o sporco (causato dallo smog o dallo sfregamento del visto sul cuscino durante la notte). A completare l’azione di Foreo Bear è il suo esclusivo siero, Serum Serum Serum. Andrà applicato sulla pelle e dovrà essere distribuito in modo uniforme sulle aree che devono essere sottoposte al trattamento. Successivamente si dovranno massaggiare le aree in questione con Foreo Bear, fino al completo assorbimento del siero. Dopo ogni utilizzo, è molto importante pulire accuratamente il Foreo Bear. Per farlo basterà lavare sia le sfere metalliche, sia la parte in silicone, con acqua e sapone, per poi asciugare il tutto con un asciugamano.

L’importanza del trattamenti per il viso

Foreo Bear sembra essere un ottimo alleato da inserire nella nostra beauty routine per il benessere della nostra pelle. Ma non bisogna dimenticare altri trattamenti molto importanti come l’idratazione continua e la detersione (ovvero la rimozione di impurità). I segni del tempo sono inevitabili, ma si possono attenuare con una cura attenta e mirata.