San Valentino a Milano e Bussolengo: iniziative culturali, fiere e proposte per tutti

Un tour tra l'Edicola Serenis alla Darsena di Milano, le iniziative olimpiche e la 315esima Fiera di San Valentino a Bussolengo con spettacoli, luna park e mercatini

Febbraio si anima con un ricco calendario di appuntamenti pensati per residenti e visitatori: dal benessere mentale alle tradizioni popolari, dalle iniziative culturali diffuse agli eventi legati ai Giochi Olimpici Invernali. Le proposte si svolgono in città come Milano e nei borghi storici, tra cui Bussolengo, e puntano a creare momenti di convivialità, approfondimento e scoperta.

Milano: cura di sé, cultura e spirito olimpico

Milano offre un mix di esperienze che spaziano dal dialogo sul benessere personale fino alle celebrazioni legate a Milano Cortina 2026.

Tra le iniziative più interessanti:

– Edicola Serenis alla Darsena (13–15 febbraio)

La piattaforma Serenis allestisce un’edicola in Piazza XXIV Maggio per stimolare conversazioni su amore, aspettative e confini. Oltre a materiali editoriali e poster, sarà distribuito un mazzo di carte con domande pensate per avviare scambi consapevoli; non mancheranno gadget in edizione limitata.

– Proposte culturali e Korea House (fino al 22 febbraio)

Villa Necchi Campiglio ospita Korea House, con aree interattive, laboratori di artigianato e street food coreano. L’allestimento è studiato per coinvolgere un pubblico ampio, tra dimostrazioni pratiche e assaggi.

– Casa Esselunga al Castello Sforzesco (fino al 15 marzo)

Nel Cortile delle Armi prende forma un percorso immersivo dedicato allo sport, all’alimentazione e ai valori olimpici, costruito attraverso scenografie e installazioni che raccontano storie di movimento e salute.

Eventi per famiglie e attività per bambini

Le famiglie troveranno diverse attività pensate per i più piccoli. Fino al 17 febbraio IKEA propone laboratori di Carnevale e cacce al tesoro; il 15 febbraio alla Centrale dell’Acqua è in programma un appuntamento sui fondali marini ispirato al libro Operazione Abissi, con letture e attività ludico-didattiche.

Animazione, laboratori creativi e incontri formativi mirano a far avvicinare i bambini alla conoscenza in modo divertente e pratico.

Bussolengo: la Fiera di San Valentino alla 315esima edizione

Dal 12 al 16 febbraio il centro storico e Piazzale Vittorio Veneto ospitano la storica Fiera di San Valentino, giunta alla sua 315esima edizione. Il programma combina festa popolare, eventi culturali e proposte enogastronomiche: l’apertura è prevista per il 12, con l’inaugurazione ufficiale il 14 febbraio che concentrerà i momenti istituzionali e più celebrativi.

Tra gli appuntamenti segnati in cartellone:

– Concerti, mostre tematiche (tra cui La macchina per scrivere) e visite guidate alla Chiesa di San Valentino;

– Il Premio San Valentino, concorso nazionale di poesia, con premiazioni durante il weekend;

– Luna Park, bancarelle di modernariato e antiquariato, il Trenino di San Valentino e esposizioni agricole;

– Percorsi enogastronomici che mettono in luce sapori veronesi e appuntamenti come il tradizionale Rancio Alpino.

Le piazze e le vie del centro saranno animate da laboratori, dimostrazioni di prodotti locali e attività pensate per tutte le età: dall’alpaca selfie zone (14–15 febbraio) ai laboratori per i più piccoli, fino agli spazi per gli appassionati di antiquariato.

Perché vale la pena partecipare

Queste manifestazioni offrono molto più di svago: sono occasioni per conoscere produzioni locali, incontrare artigiani, godere di spettacoli e approfondire temi sociali come il benessere mentale. La varietà dell’offerta aiuta ad allargare il pubblico e a prolungare la permanenza nei centri coinvolti, con ricadute positive sull’economia locale. Anche la posizione degli eventi incide: luoghi ben studiati attirano pubblico e favoriscono l’afflusso di visitatori, contribuendo al successo delle iniziative.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Le modalità di accesso variano a seconda dell’evento e della sede. Alcune attività legate a Milano Cortina 2026 prevedono prenotazione gratuita; per la Fiera di Bussolengo è consigliabile consultare il programma ufficiale del Comune per orari, luoghi e aggiornamenti su viabilità e ingressi. I calendari delle amministrazioni locali restano il riferimento principale per eventuali variazioni.