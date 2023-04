Sam Claflin ha 36 anni e ha alle spalle una carriera attoriale invidiabile: nel 2023 è il protagonista di Daisy Jones & The Six.

Attore poliedrico dalle mille sfaccettature Sam Claflin ha interpretato nel corso della sua brillante carriera numerosi personaggi di cinema e di serie-tv, centrando sempre il punto. Da Pirati dei Caraibi fino ad arrivare a Peaky Blinders, l’attore britannico nel 2022 interpreta anche una rockstar nella serie-tv Daisy Jones & The Six. Che cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme!

Sam Claflin: la vita e la carriera dell’attore inglese

Sam Claflin (nome all’anagrafe Samuel George Claflin) è nato a Ipswich, Regno Unito, il 27 giugno 1986 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 36 anni. Nato da papà Mark e da mamma Susan, Sam Claflin ha due fratelli maggiori e uno minore. Quest’ultimo, tra l’altro, ha deciso di iniziare la carriera cinematografica e, pensate un po’, si è anche ritrovato a recitare a teatro proprio a fianco del fratello Sam.

In realtà il sogno di Claflin sin da quando era un bambino era quello di diventare un calciatore professionista. Il sogno si è però infranto all’età di 16 anni, quando sfortunatamente Claflin subì un grave infortunio e si ruppe la caviglia: addio calcio.

Poiché dietro al calcio il giovane aveva sempre nutrito un interesse nei confronti del teatro e della recitazione, decide di virare completamente e di dedicarsi alla carriera da attore.

Il debutto ufficiale di Sam Claflin come attore avviene grazie alla mini-serie I pilastri della Terra, a cui seguono numerosi altri progetti interessanti. Vi dice niente il film Pirati dei Caraibi? Forse non tutti se lo ricordano, ma Sam Claflin nel 2010 recita proprio all’interno della famosa pellicola (nel quarto capitolo, per la precisione) interpretando il ruolo di un missionario che si innamora di una sirena. Grazie a quel film la sua carriera comincia a farsi sempre più fitta di esperienze e il suo nome comincia a circolare molto di più. Due anni dopo, nel 2012, ottiene il ruolo di William nel film Biancaneve e il cacciatore: il successo fu enorme. Tra gli altri suoi film di successo non si possono non citare:

Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013, interpreta Finnick Odair);

Love, Rosie (2013, ruolo di protagonista);

Posh (2014, interpreta Alistair Ryle);

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 (2014, Finnick Odair);

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (2015, Finnick Odair);

Io prima di te (2016, intepreta il protagonista Will Traynor);

(2016, intepreta il protagonista Will Traynor); L’ora più bella (2016);

Rachel (2017);

Resta con me (2018, interpreta Richard Pacifico);

The Nightingale (2018)

I progetti più recenti di Sam Claflin: da Peaky Blinders a Daisy Jones & The Six

Tra i suoi progetti più recenti forse ricorderete la sua presenza nella nota serie-tv di successo Peaky Blinders, arrivata nel 2018 alla sua quinta stagione. Qui Sam Claflin cambia ancora una volta faccia e interpreta il politico inglese Oswald Mosley, un uomo perfido dalla camicia nera. Nel 2021, invece, ottiene il ruolo di protagonista per il film thriller Every Breath You Take – Senza respiro, mentre nel 2023 è protagonista della mini-serie Daisy Jones & The Six, dove interpreta la rockstar Billy Dunne. La serie in questione è arrivata in Italia il 3 marzo 2023 su Prime Video.

La vita privata di Sam Claflin

Sam Claflin è attivissimo (e seguitissimo) anche sui social media. Pensate che il suo profilo Instagram è seguito da ben 4 milioni di follower, per un totale di 652 post pubblicati.

Per quello che riguarda la sua vita privata, e più nel dettaglio quella sentimentale, sappiamo che nel 2013 si è sposato con Laura Haddock, anche lei attrice. Dal loro amore sono nati due figli, Pip (2015) e Margot (2018). Purtroppo però nel 2019 i due hanno deciso di separarsi e Claflin nel 2022 inizia una nuova relazione con Cassie Amato.