Con il passare del tempo e man mano che l’età avanza, il corpo comincia a cambiare mostrando i primi segni dell’invecchiamento. Dalle zampe di gallina passando per le borse sotto gli occhi e le rughe di espressione, ecco come fare per combatterle con alcuni rimedi a base naturale.

Rughe di espressione

Quando vi guardate allo specchio cominciano a notarsi le prime rughe di espressione e molte donne tendono a preoccuparsi. Sono il segnale del passare del tempo e dell’invecchiamento della pelle che comincia a farsi sentire e a pesare. Comprendono quelle che si trovano sulla fronte, al lato degli occhi, nella zona naso labiale e sono dovute al movimento dei muscoli mimici che interessano l’area del viso.

Con il passare degli anni, la pelle comincia a cedere, per cui questo problema comincia a farsi particolarmente visibile. Per risolvere la situazione e cercare di ridurle, ci sono metodi altrettanto efficaci e validi che prescindono dal chirurgo estetico e dal classico botulino. In commercio si trovano sieri e creme come Fast Lifting che permettono di ottenere ottimi risultati per il benessere della pelle.

Sono diversi i prodotti solitamente a base naturale e tra i vari componenti non può mancare l’acido ialuronico presente in varie creme di bellezza.

Questi componenti hanno un forte potere antiage, per cui minimizzano le rughe di espressione che cominciano a comparire intorno al contorno occhi, formando le prime borse e occhiaie.

Oltre alle creme e ai sieri, un rimedio ottimo per ridurle sono gli esercizi di ginnastica facciale. Un rimedio della nonna che, in pochissimo tempo, garantisce risultati impeccabili. Bisogna essere costanti, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Sono esercizi che ridefiniscono i contorni del viso, dando un tono maggiore alla pelle e distendendo le rughe.

Rughe di espressione: tipologie

Tendono a presentarsi nel viso di ognuno e al contrario di ciò che molti possano pensare, si formano anche nei soggetti giovani e non solo durante la fase dell’invecchiamento. Le rughe di espressione sono particolari tipi di rughe che si possono presentare già a cominciare a partire dai trent’anni.

Sono maggiormente evidenti e visibili soprattutto in coloro che hanno una mimica facciale particolarmente accentuata e che usa moltissimo la muscolatura facciale. Si chiamano in questo modo proprio perché sono la manifestazione dell’espressività di ognuno. Per questa ragione, sono anche note come rughe mimiche, muscolo dinamiche o muscolo mimiche.

Dal momento che si formano in seguito all’azione di muscoli mimici della pelle, si possono distinguere varie tipologie. Si trovano rughe del contorno occhi note anche come le classiche zampe di gallina. Ci sono poi le rughe perilabiali che compaiono ai lati della bocca.

Si trovano anche le rughe glabellari verticali e orizzontali nella zona del naso e delle sopracciglia. Le rughe labiogenie si trovano in prossimità del labbro inferiore. Le rughe da sonno sono presenti soltanto in un lato del viso e possono diventare permanenti man mano che si perde l’elasticità cutanea. Non sono molto rilevanti dal punto di vista estetico, ma possono essere causa di spiacevoli inestetismi.

Rughe di espressione: miglior crema

