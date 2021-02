Con l’età che avanza, la pelle del viso tende a perdere la luminosità e compaiono i primi segni dell’invecchiamento, quali, rughe, zampe di gallina. Il viso invecchiato è parte del passare del tempo, ma si può combattere con alcuni rimedi e prodotti a base naturale.

Vediamo quali sono.

Viso invecchiato

L’invecchiamento del viso è un processo che, con il passare del tempo, tende a colpire un po’ tutti, sia uomini che donne, sebbene queste ultime siano i soggetti maggiormente colpiti e preoccupati, anche se le tempistiche e la modalità possono variare da un soggetto all’altro. Il viso invecchiato è un processo irreversibile che comporta una serie d’inestetismi alla pelle e all’aspetto della cute.

Con il viso invecchiato, si ha una diminuzione dell’idratazione cutanea, la comparsa delle prime rughe e altre imperfezioni e inestetismi che preoccupano molto i soggetti di sesso femminile. La pelle tende a perdere sia di tono che di luminosità con l’elasticità che tende a ridursi. Cominciano a comparire anche le prime macchie pigmentate o senili.

Le rughe sono il primo segnale di un viso invecchiato e possono essere di due tipi: dovute allo scorrere del tempo e d’espressione.

Nel primo caso sono legate al tempo che passa e cominciano a comparire dopo i 30 anni, quando la produzione di acido ialuronico, collagene ed elastina tende a diminuire. Le rughe d’espressione dipendono da alcune abitudini espressive che si hanno e possono giungere anche prima dei 25 anni.

Per trattare e prevenire un viso invecchiato, oltre ai prodotti specifici, come Fast Lifting, è utile anche apportare alcune buone abitudini allo stile di vita. Bisogna dormire almeno 8 ore per notte, consumare pasti equilibrati e sani e fare sport, oltre a trattare la pelle con una buona igiene quotidiana.

Viso invecchiato: cause

Sono diversi i motivi e le cause per cui la pelle del viso può apparire invecchiata e comparire le prime rughe o segnali d’espressione. Il sole può danneggiare la pelle, soprattutto se non ci si protegge nel modo adeguato e corretto. Inoltre, queste macchie solari possono comparire sulla fronte, ai lati del naso oppure nella zona del labbro superiore.

Passata l’età dei 30 anni, cominciano a comparire sulla pelle queste macchie che sono il segnale di una cattiva o pessima protezione e che causano un viso invecchiato. Alcuni abitudini sbagliate, come il fumo e lo stress possono portare le prime rughe e, quindi, un viso invecchiato.

Le rughe intorno agli occhi sono un segnale che la pelle perde tono ed elasticità. Con il passare del tempo, il rinnovamento cellulare diminuisce e le fibre di elastina nel derma cominciano a perdere di efficacia. In questo caso, i prodotti a base di collagene sono perfetti in quanto danno elasticità alla pelle.

In base ad alcune ricerche e studi che sono stati condotti, sembra che un viso invecchiato possa dipendere anche da una eccessiva stanchezza per cui la pelle tende a risentirne e soffrirne. Riposare a sufficienza e alcune tecniche di meditazione sicuramente aiutano a rilassare e distendere i muscoli facciali.

Viso invecchiato e antirughe

Per trattare e combattere i segni dell’invecchiamento e, quindi, di un viso invecchiato, oltre ai prodotti consigliati e ad alcune abitudini di vita salutari, vi è un prodotto che è considerato particolarmente efficace per la pelle del viso. Si tratta di Fast Lifting, una crema che è la soluzione ideale per i segni dell’invecchiamento, le prime rughe che compaiono e per una pelle meno tonica.

Una crema raccomandata dai massimi esperti del settore per i suoi benefici e proprietà. Una crema a base naturale che non ha controindicazioni o effetti collaterali in quanto unisce insieme il burro di karité che ha proprietà idratanti e nutre le pelli maggiormente secche e l'acido ialuronico, ingrediente presente in molti prodotti di bellezza in quanto ha una azione riempitiva e rigenerante.

Una crema come Fast Lifting riduce ed elimina le rughe, i segnali dello scorrere del tempo. La pelle, grazie a questo prodotto, risulta essere maggiormente elastica, corregge la zona del contorno occhi, oltre a stimolare la rigenerazione naturale della pelle e delle cellule.

Molto facile da usare in quanto sono sufficienti appena 5 minuti per ottenere ottimi risultati e una pelle del viso molto più giovane e luminosa. Per l’uso del prodotto, basta prenderne una noce tra le mani, applicarla sul viso e massaggiare fino al completo assorbimento.

Si assorbe in maniera rapida senza lasciare la pelle del viso unta. I professionisti in questo campo la consigliano proprio perché ha una azione anti-age e si basa su componenti naturali. Aiuta a garantire un processo di ringiovanimento senza causare allergie o irritazioni come spesso succede con altri prodotti per la cute.

