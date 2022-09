Com’è noto il principino George ha recentemente iniziato l’avventura in una nuova scuola, un’avventura questa intrapresa dopo essersi trasferito insieme ai genitori e ai suoi fratellini a Windsor. Eppure pare già che l’erede al trono abbia fatto sentire in modo chiaro la sua voce dopo che dei suoi compagni di scuola lo hanno preso di mira.

A raccontare cosa è successo è Katie Nichool, scrittrice di “The New Royals”.

Royal family, il principe George: “Mio padre sarà Re. Stai attento”

“Mio padre sarà il re, quindi è meglio che tu stia attento”, sono state dunque le parole che il Principe George avrebbe pronunciato davanti ad un suo compagno di classe. Si tratta di parole che ci dicono molto sul primogenito di William e Kate che ha le idee chiare sul ruolo che un giorno sarà chiamato a ricoprire, un ruolo questo che richiede decisione oltre che un grande senso del dovere e del quale sono stati investiti prima la bisnonna, la Regina Elisabetta e poi suo nonno e suo padre, Re Carlo III e il Principe del Galles William.

William e Kate vogliono che i loro figli crescano serenamente

A dispetto del ruolo chiave che un giorno i tre principi, George, Charlotte e Louis ricopriranno, William e Kate desiderano che i loro figli crescano serenamente e che conducano una vita la più normale possibile. A tale proposito lo scrittore Valentine Low, nel libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” ha affermato che il principe William cerca di non essere con i figli soffocante e anzi che possono correre su e giù per l’ufficio se lo vogliono.

Del resto non è un caso che l’attuale principe del Galles abbia mantenuto questo approccio.

Anche la madre, la principessa Diana, ha sempre voluto che lui e il fratello Harry si godessero serenamente l’infanzia. La moglie Kate, invece, pare si sia ispirata al principe Edoardo e a Sophie di Wessex. I due figli Louise e James sono cresciuti privi di titoli reali e la maggiore durante la scorsa estate ha lavorato addirittura in vivaio come commessa.