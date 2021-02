La Royal family britannica ha al suo seguito una schiera di nanny in uniforme che si prendono cura dei loro bambini: la vita delle tate è dura, sottoposte a regole ferree da seguire pena il licenziamento in tronco.

Royal family: la vita delle tate

Tra le mura dei palazzi della Royal family si aggirano figure onnipresenti e fondamentali per la gestione familiare. Si tratta delle cosiddette ‘royal nanny‘, le tate che si prendono cura dei bebè reali. Esse hanno rivestito spesso un ruolo fondamentale per l’educazione dei bambini reali, occupandosene quotidianamente e anche durante i lunghi viaggi dei genitori. La nursery è uno degli spazi più importanti dei palazzi reali, dove vengono allevati i futuri re e regine, principi e principesse.

Per questo motivo le tate sono fondamentali e indispensabili, spesso sono figure cui i bambini si affezionano tanto e a lungo nel tempo.

Esse però devono sottostare quotidianamente a regole e imposizioni molto stringenti. Ad esempio, all’inizio del loro lavoro, devono firmare un contratto di segretezza: la discrezione è fondamentale per la Royal Family. Nulla di ciò che vedono o sentono a palazzo deve uscire, quantomeno arrivare alle orecchie dei giornali e dei tabloid che scatenerebbero un putiferio.

Anche per questo motivo le royal nanny non possono utilizzare i social network. Essenziale è l’utilizzo dell’uniforme marrone chiaro con colletto bianco fornito a tutte le tate dei royal babies, così da potersi distinguere tra tutti.

Nel tempo sono state molte le tate licenziate per motivi disparati. Ad esempio la royal nanny di William e Harry, Barbara Barnes, cui i principini si erano talmente affezionati da costringere Lady Diana a licenziarla per gelosia. Oppure le tre nanny di fila che Meghan Markle ha licenziato, pretendendo il meglio per il suo primogenito Archie, anche dopo l’allontanamento dalla Royal Family di Meghan e Harry.

Le royal nanny più famose

Indubbiamente famosissima è la vecchia tata dei principi William e Harry, Jessie Webb. I due sono ancora molto affezionati a lei, che li ha cresciuti ed educati, tanto che spesso non è mancato un invito per lei alle cerimonie importanti come il battesimo del principino George.

Maria Teresa Borrallo, di origini spagnole, è invece la royal nanny dei figli di William e Kate Middleton. È dal 2014 che la donna è stata assunta a Kensington Palace dopo un lungo periodo di studi al prestigioso Norland College. Quest’ultima è la scuola del Regno Unito più famosa per apprendere il mestiere di tata. La Borrallo è sempre presente nella vita di George, Charlotte e Louis di Cambridge e li accompagna ovunque.