Vi piacerebbe indossare il rossetto nero ma non sapete come abbinarlo e come realizzare un makeup ad hoc? Amate la tonalità black sulle labbra e volete un look elegante e chic? Niente panico, è possibile e fattibile: vediamo insieme come indossare il rossetto nero e come poterlo abbinare al meglio.

Il rossetto nero è sinonimo di personalità e di eleganza

Se la vostra intenzione è quella di creare un makeup audace, originale, ma comunque elegante, il rossetto nero potrebbe essere la soluzione perfetta per voi.

Da sempre il rossetto nero è associato al mood gotico e alle atmosfere dark, ma in realtà non è sempre così, anzi. Basti pensare all’elegante e sensuale Morticia Addams che, per quanto incarni il significato di gotico dark, colpisce soprattutto per la sua estrema eleganza sensuale.

Nel 2022 il rossetto nero non è più considerato elemento gotico di tristezza; diventa il colore dell’originalità, dell’eleganza e soprattutto della versatilità, in quanto è facilmente adattabile a ogni tipo di carnagione. Non a caso, infatti, il rossetto nero è considerato alla pari del bianco un “non colore”, proprio perché si abbina molto bene sia ai fototipi scuri, sia ai fototipi chiari.

Per poterlo indossare al meglio, dunque, è necessario seguire alcuni piccoli consigli che vi garantiranno un risultato elegante e raffinato, quasi a prova di shooting.

Come indossare il rossetto nero: alcuni consigli

Come prima cosa, è importante scegliere un rossetto nero ben formulato e soprattutto a lunga tenuta. È molto importante che sia un prodotto di qualità e che sia a lunga tenuta; in questo modo la stesura del colore sarà più uniforme e più semplice e vi eviterà di trovarvi con macchie sparse sulle labbra che, diciamolo, sono abbastanza fastidiose, oltre che antiestetiche. Per applicarlo, dunque, è consigliabile aiutarsi prima con una matita labbra scura che consenta di tracciare una sorta di “confine” e vi permetta di stendere il prodotto con più facilità senza sbavature. In più, se proprio siete in difficoltà, potete aiutarvi con un pennellino da labbra e stendere il rossetto nero con quest’ultimo, magari nei punti più critici (angoli della bocca e arco di cupido, ad esempio).

Che tipo di texture scegliere? Tra le texture più gettonate quando si tratta di black lips, la matte è sempre la più apprezzata, oltre che la più elegante. Ciò non toglie che si possa optare per un rossetto nero lucido effetto vernice; in quel caso provate ad abbinarvi un outfit bianco e a raccogliere i capelli lasciando qualche ciuffo libero: impeccabile, chic e super femminile.

Per quanto il rossetto nero sia adatto a tutti i tipi di pelle, ci sono alcune carnagioni che devono prestare una maggiore attenzione nell’utilizzarlo. Ci si riferisce in questo caso alle carnagioni più chiare, dove il contrasto tra incarnato e labbra nere potrebbe risultare troppo di impatto e, di conseguenza, rischiare di “sbattere” il viso. È possibile quindi indossare il rossetto nero anche se si è molto chiare di pelle, ma occhio agli abbinamenti del makeup: puntate su una buona base, un buon blush e un trucco occhi luminoso.

A proposito di base, è molto importante creare un incarnato uniforme e colorito. Scegliete quindi i giusti prodotti, tra primer viso e primer occhi, fondotinta (qualora lo utilizzaite), correttore occhiaie e imperfezioni, blush (in crema o in polvere), bronzer, illuminante e tutto ciò che siete abituate ad applicare. Per evitare l’effetto “vampiro” ed “emo”, quindi, una buona base sana e uniforme è d’obbligo.

Puntate sulle labbra e meno sugli occhi: il rossetto nero è già di per sé molto originale, perciò è consigliabile evitare smokey eyes troppo evidenti e puntare piuttosto a un makeup occhi luminoso e naturale: sì al mascara e a ombretti chiari e shimmer.

Il rossetto nero è una tendenza evergreen, soprattutto nella stagione invernale: sperimentate e date vita ai vostri makeup super chic.