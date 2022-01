Ricordata principalmente per il suo ruolo in “Gone Girl”, Rosamund Pike è una nota e acclamata attrice inglese. Scopriamo il suo percorso nel mondo del cinema dagli esordi in tv al grande successo ad Hollywood.

Chi è Rosamund Pike

Rosamund Mary Ellen Pike, nata a Londra il 27 gennaio 1979, è un’attrice britannica.

Cresce in una famiglia di artisti composta dalla madre Caroline Friend, cantante d’opera, e il padre Julian Pike, docente presso il conservatorio di Birgmingham e violinista. Il padre le trasmette questa passione e così impara a suonare il violoncello.

Decide di iscriversi al Wadham Colege di Oxford per studiare letteratura inglese, ma concluderà il percorso solo diversi anni dopo. Nel frattempo si avvicina al mondo dello spettacolo sia lavorativamente che sentimentalmente iniziando una storia con l’attore Simon Woods e successivamente con il regista Joe Wright.

L’esordio in tv di Rosamund Pike

Esordisce in televisione nel 1998 con il film “A Rather English Marriage” seguito da alcuni ruoli in serie tv quali “Wives and Daughters” e “Love in a Cold Climate”. Ottiene la sua prima parte di successo nel 2002 quando intepreta Miranda Frost, la “Bond girl” in “La morte può attendere”. Con questo ruolo riceve il suo primo riconoscimento cinematografico: il premio come miglior debutto agli Empire Awards.

Successivamente prende parte ad un film su Israele, “Terra promessa”, seguito dalla trasposizione cinematografica del videogioco “Doom”, dove interpreta una scienzata di nome Samantha Grimm.

Ottiene nel 2005 il ruolo di Jane Bennet nel film di successo “Oroglio e pregiudizio” tratto dal romanzo di Jane Austen. L’attrice inizia anche a recitare a fianco di nomi noti come Johnny Depp o John Malkovich nel film “The Libertine” ottenendo anche il British Independent Film Awards come miglior attrice non protagonista.

Il successo cinematografico di Rosamund Pike

Tra i progetti cinematografici più noti non si può non menzionare “Il caso Thomas Crawford”, progetto del 2007 a fianco di Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Seguono altri film di successo tra cui “Fugitive Pieces”, “Il mondo dei replicanti” e “Jackboots on Whitehall”. Pike recita inoltre a fianco di Tom Cruise nel film “Jack Reacher – La prova decisiva”.

Nel 2014 David Fincher la sceglie per il suo film “L’amore bugiardo – Gone Girl”, che ottiene numerosi riconoscimenti da parte di pubblico e critica. Quest’interpretazione a fianco di Ben Affleck le conferisce la sua prima candidatura al Premio Oscar come miglior attrice protagonista. Si ricorda inoltre la sua interpretazione in “A Private War”, film autobiografico sulla giornalista, nonchè corrispondente di guerra, Marie Colvin.