Lavora in casa Ferragni-Fedez già da molto tempo e ora accudirà non solo Leone ma anche baby Vittoria, l’ultima nata di casa: chi è Rosalba, la ‘nanny migliore del mondo’ che fa da tata per la famiglia più famosa e social d’Italia.

Rosalba, la tata di Ferragni e Fedez

La figura della tata nelle famiglie di influencer o di persone famose spesso resta nel buio. Chiara Ferragni e Fedez però non perdono mai occasione di elogiare la loro super tata, la donna che si prende cura dei loro due bambini: il primogenito Leone, tre anni, e la seconda nata, Vittoria, classe 2021. La tata in questione si chiama Rosalba e Chiara Ferragni spesso ne parla nelle sue stories quotidiane su Instagram.

Nei primi giorni di maggio 2021 la nota influencer e imprenditrice digitale, fondatrice del proprio brand di moda, ha pubblicato una storia Instagram tutta dedicata alla sua tata Rosalba. Era infatti un giorno speciale per lei: il suo compleanno. La foto postata da Chiara Ferragni ritrae Rosalba, una donna dal sorriso dolce e cordiale con capelli corti bruni e una camicia bianca, insieme ai piccoli Leone e Vittoria. Davanti a loro una torta di compleanno con la scritta ‘Auguri Rosalba’. Chiara Ferragni ha voluto condividere questo post per fare pubblicamente i suoi auguri a Rosalba, che spesso ha definito la migliore nanny del mondo.

Rosalba, tata Ferragni: vita privata e curiosità

In realtà non si sa nulla riguardo la vita privata di Rosalba, la tata di casa Ferragnez. Si sa però che è già da molto tempo che lavora in casa Ferragni-Fedez. Nel 2018, anno di nascita del primogenito Leone, Rosalba è stata assunta entrando a far parte della famiglia e del team Ferragnez. Già allora Chiara aveva condiviso sui social alcuni momenti con la tata, in particolare durante la vacanza in un resort a 5 stelle ad Erbusco durante l’assenza di Fedez. In vacanza erano andati quindi Chiara, il neonato Leone e Rosalba. Chiara aveva già definito la signora Rosalba come la ‘nanny migliore del mondo’, perfetta per occuparsi di Leone e, oggi, della nuova arrivata Vittoria.

Rosalba, l’opinione di Chiara Ferragni sulla tata

La nota influencer Chiara Ferragni ha espresso il suo parere sulle tate e sul bisogno di aiuto delle neomamme in una storia Instagram, dicendo:

Devi essere super organizzato, consapevole che ci saranno alti e bassi e cercare di avere tutto l’aiuto possibile (compagno, genitori, una tata se possibile) per quando sei troppo stanco o sei impegnato a lavorare o nel prenderti cura di te stesso. Ho una grandissima ammirazione per le mamme che fanno tutto da sole senza alcun aiuto. Io non potrei mai.

Nonostante abbia infatti una famiglia numerosa alle spalle, composta dai suoi genitori e le sorelle e dalla famiglia del rapper Fedez, Chiara Ferragni ha dichiarato la necessità di affidarsi alle mani esperte di una tata. Anche il lavoro che svolgono Chiara e Fedez porta spesso a lunghi viaggi e assenze da casa, per questo è importante una presenza fissa e sempre disponibile per prendersi cura di Leone e Vittoria.

