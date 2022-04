Rosa Diletta Rossi è un’attrice italiana che si fa sempre più spazio nel mondo cinematografico e televisivo italiano. Ma scopriamo qualcosa in più sulla giovane e talentuosa attrice.

Chi è Rosa Diletta Rossi

Rosa Diletta Rossi è nata a Roma il 18 Ottobre del 1988.

Innamorata del mondo della recitazione fin da piccola, all’età di 12 anni partecipa ad un provino teatrale, guadagnandosi una piccola parte ne La festa dei 100 ragazzi. Subito dopo la maturità classica, Rosa ancora giovanissima entra a far parte di un compagnia di teatro Piero Gabrielli. Inizia, così ad affinare, le sue doti tecniche, partecipa a diversa workshop fino ad entrare e studiare al Teatro Stabile di Genova. Fin dall’adolescenza, l’attrice ha lavorato in teatro.

Lentamente, sempre più attratta dal mondo cinematografico, ha iniziato a farsi notare. Il suo primo esordio in televisione è avvenuto nel 2011,entrando nel cast di Don Matteo 8, Squadra antimafia 4 e Dio ci aiuti 2. Nel 2017 partecipa alle serie Ra, Sorelle e a quella Neflix, Suburra. Nel 2018 entra a far parte del cast di Nero a metà, dove interpreta Alba, medico legale e figlia dell’ispettore Carlo Guerrieri, impersonato da Claudio Amendola. Il 4 aprile la rivedremo in televisione con la terza stagione di Nero a metà, in onda su Rai 1.

Nel 2020 ha recitato nel film Resilient. Nel corso degli anni e della sua formazione ha partecipato a diversi cortometraggi.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata si conosce ben poco. L’attrice sembra essere molto riservata nonostante sia molto attiva sui social.

Curiosità