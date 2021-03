Le discipline con cui esprime la sua arte sono svariate: comico, doppiatore, regista teatrale e attore. A partire dal 15 marzo 2021 fa parte del cast di naufraghi del reality “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5.

Ma chi è Roberto Ciufoli e cosa c’è da sapere sulla sua vita e carriera?

Chi è Roberto Ciufoli, artista poliedrico

Roberto Ciufoli nasce a Roma nel 1960. Fin da giovanissimo capisce che la sua strada sarebbe stata quella del cabaret e con un gruppo di amici e conoscenti che lavoravano nello stesso ambito, inaugura nel 1981 la sua carriera con i primi spettacoli teatrali. Il successo arriva però a partire dal 1986 quando, insieme agli amici Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, dà vita al gruppo comico “Premiata Ditta”.

La Premiata Ditta ha riscontrato da subito un ottimo successo, tanto da arrivare dopo pochi anni dalla sua nascita a ottenere una sitcom televisiva tutta per sè a seguito di diverse apparizioni nei programmi RAI. “Finchè c’è ditta c’è speranza” viene presto affiancato da “Premiata Teleditta”, programma in cui il gruppo di comici reinterpreta tutti gli show più in voga nei primi anni 2000 con toni decisamente sarcastici.

Roberto Ciufoli ha partecipato singolarmente anche a diverse attività affiancandole sempre a quella da comico.

Nel 2004 ha debuttato come attore in diverse serie TV made in Rai tra cui le seguitissime “Don Matteo” e “Distretto di Polizia”. Un anno dopo ha partecipato al reality show “La Talpa” con la conduzione di Paola Perego.

Ciufoli compare anche sul grande schermo con “Notte prima degli esami – Oggi” nel 2007 e “Un nemico che ti vuole bene” nel 2018. Parallelamente agli impegni del piccolo e grande schermo il comico ha sempre portato avanti anche la sua attività teatrale che lo vede al lavoro sia come attore che come regista. Nei numerosi anni della sua carriera, inoltre, ha anche doppiato svariati cartoni animati come “La gabbianella e il gatto” o “L’era Glaciale”.

Nel 2021 torna in televisione prendendo parte alla nuova edizione de “L’isola dei Famosi” in onda su Canale 5. Sotto la conduzione di Ilary Blasi sono 16 i naufraghi ad approdare in Honduras e a sfidarsi in competizioni di sopravvivenza.

La vita privata

Roberto Ciufoli, dopo svariati anni di relazione e convivenza, si è sposato nel 2011 con Theodora Bugel. La coppia dopo molti tentativi ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita per avere il desideratissimo primo figlio (Romeo). Per Ciufoli Romeo è in realtà il secondogenito in quanto, dalla relazione precedente a quella con la Bugel, aveva già avuto un figlio nel 1995.

Ciufoli è un uomo molto appassionato di sport estremi: pratica infatti frequentemente paracadutismo, rafting e immersione subacquee. Il suo profilo Instagram raggiunge quasi i 10k followers e il comico condivide spesso sulla piattaforma social dolci scatti di famiglia.