La cistite è un disturbo molto comune e frequente che può essere causato da diversi fattori, come batteri, infiammazioni, infezioni, ecc. Anche lo stress, ad esempio, può esserne una possibile causa. Per cercare di prevenire o migliorare situazioni di questo tipo, è importante seguire un’alimentazione corretta, senza esagerare negli zuccheri.

Vediamo qui di seguito i migliori rimedi naturali da provare contro la cistite.

Cistite: cause e sintomi

La cistite è un’infiammazione del tratto urinario molto spesso di origine batterica. Nonostante sia più frequente nelle donne per via della loro conformazione anatomica, ne possono tuttavia soffrire anche gli uomini. Le cause, come detto, possono essere molteplici: il più delle volte la sua comparsa è dovuta ad infezioni e batteri. Ma può inoltre essere causata da virus e funghi.

Ci sono poi fattori di rischio come rapporti sessuali frequenti, alcuni metodi contraccettivi, scarsa igiene intima, terapia antibiotica, utilizzo di detergenti intimi non consoni, ecc.

A livello di sintomi, invece, troviamo:

stimolo frequente di urinare

sensazione di avere la vescica piena

urina che scende male

cattivo odore di urina

fastidi e bruciori

piccole fuoriuscite di sangue

febbre.

Rimedi naturali contro la cistite

Per combattere la cistite o cercare di prevenire/migliorare la situazione, esistono diversi rimedi naturali molto utili ed efficaci, senza dover far ricorso a medicinali o cure invasive.

Partiamo con la tisana alla malva, una delle soluzioni più curative e facilmente utilizzabile, grazie anche alle proprietà calmanti e disinfiammanti della malva. Si possono prendere le foglie direttamente dalla pianta se si ha in giardino oppure prenderla essicata e lasciarla in infusione sotto forma di infuso nell’acqua bollente. Poi, abbiamo il succo di mirtilli rossi: l’ideale sarebbe assumerlo due volte al giorno, sia per contrastare i primi sintomi della cistite sia per curarne una più duratura. E ancora, l’uva ursina è anch’essa utilizzata per la cura di cistite e infiammazioni urinarie.

Ad affiancare la malva nella preparazioni erboristiche troviamo anche la calendula e l’echinacea, utilizzate soprattutto per le loro proprietà antimicrobiche. E ancora, il bicarbonato di sodio, la cui assunzione si consiglia disciolta in un bicchiere d’acqua, almeno quattro o cinque volte al giorno.