Negli ultimi giorni i riflettori del mondo del gossip si sono concentrati all’unisono sulla nuova moglie di Nicholas Cage. La coppia si è unita in matrimonio il 16 Febbraio 2021 a Las Vegas e da quel momento in tanti hanno voluto scoprire di più sulla nuova compagna dell’attore: chi è Riko Shibata?

Chi è Riko Shibata

Riko Shibata è nata a Kyoto (in Giappone) il 10 Gennaio del 1995. Su di lei e sul suo passato purtroppo si sa molto poco in quanto ha sempre vissuto in Giappone fino al matrimonio e non è presente sui social. Riko e Cage si sarebbero conosciuti nel 2020 a Shiga, in Giappone, e in breve tempo avrebbero dato inizio alla loro storia d’amore nonostante i 31 anni di differenza.

Il matrimonio tra i due, da quanto hanno riportato le testate giornalistiche americane, è avvenuto il 16 Febbraio 2021 al Wynn Casinò Hotel.

L’attore ha dichiarato che la data è stata scelta appositamente per onorare l’anniversario della morte di suo padre. Grazie ad alcuni scatti rubati, inoltre, sappiamo che la giovanissima Riko ha deciso di presentarsi all’unione indossando un kimono nero. Nicholas Cage, invece, indossava un classico smoking firmato Tom Ford.

A causa della situazione pandemica ovviamente i due sono stati costretti a rimanere a distanza per diverso tempo dopo aver iniziato la loro storia d’amore nei primi mesi del 2020. Riko è sempre stata in Giappone infatti mentre Nicholas Cage in Nevada. A quanto pare la proposta di matrimonio sarebbe arrivata tramite una chiamata su FaceTime e l’anello di fidanzamento (un bellissimo diamante nero, il colore preferito della sposa) spedito per posta.

Le precedenti mogli di Cage

Riko Shibata è la quinta donna che Nicholas Cage ha deciso di sposare. Il primo matrimonio dell’attore, con Patricia Arquette, è durato dal 1995 al 2001. Il secondo, avvenuto in gran segreto, è stato con la figlia di Elvis: Lisa Marie Presley. Dopo solo due anni Nicholas Cage passa al terzo matrimonio, questa volta con Alice Kim, conosciuta mentre lavorava come cameriera a Los Angeles: questa relazione dura più di 10 anni e terminerà a causa del tradimento di Alice. La coppia avrà anche un figlio.

Infine, l’ultimo matrimonio che ha preceduto quello con Riko, è durato solamente 4 giorni. Nicholas Cage, infatti, ha sposato Erika Koike ad Aprile 2019 ma ha immediatamente richiesto l’annullamento dell’unione in quanto “troppo ubriaco per capire cosa stessi facendo”.