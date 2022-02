Dopo aver annunciato pubblicamente di aspettare il suo primo figlio, nelle scorse ore Rihanna ha pubblicato una foto “privata” dove la si vede col pancione.

Rihanna: la prima foto della pancia

Nei giorni scorsi Rihanna e il rapper Asap Rocky avevano annunciato l’arrivo del loro primo figlio con una serie di scatti in cui i due erano ritratti mano nella mano per le vie di New York e, la cantante, sfoggiava già il suo evidente pancione.

Nelle scorse Rihanna ha condiviso con i fan uno scatto con cui ha deciso di mostrare il primo piano del suo pancione e sui social ha scritto:

“Ecco come la gang (riferito a lei e A$AP Rocky, ndr) è arrivata al mese della storia dei neri”. Il Black history month è una ricorrenza in cui si ricorda la diaspora africana e, durante il mese, si svolgono numerose iniziative di sensibilizzazione. La cantante e il rapper dovrebbero diventare genitori – secondo indiscrezioni – proprio alla vigilia dell’importante ricorrenza.

Rihanna: la gravidanza

La cantante ha preferito tenere top secret la notizia della sua gravidanza praticamente fino alla fine. Lei e Asap Rocky hanno mantenuto il massimo riserbo anche sulla loro storia d’amore, che ha avuto inizio nel 2020 e che, a quanto pare, procede a gonfie vele ancora oggi.

Rihanna: la vita privata

In passato la cantante aveva vissuto storie d’amore complesse e particolarmente travagliate (non ultima quella con Chris Brown, che aveva pubblicamente denunciato per percosse e che, successivamente, le aveva chiesto scusa con un comunicato pubblico).