La conferma che molti fan del grande evento sportivo (e musicale) attendevano è finalmente arrivata da parte della diretta interessata: Rihanna, una delle più apprezzate artiste del panorama soul internazionale, si esibirà in occasione dell’Halftime Show del Super Bowl 2023 il prossimo 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale.

L’annuncio è giunto pochi minuti fa sui profili social dell’artista originaria delle Barbados, che su Instagram ha condiviso l’immagine di un pallone da football, confermando i rumors trapelati nelle scorse ore su TMZ.

Perché l’NFL ha scelto Rihanna?

Fin da quando Jay-Z e la sua Roc Nation sono entrati a far parte dell’evento come co-produttori, la linea degli organizzatori è stata quella di rendere l’evento quanto più inclusivo possibile nei confronti della comunità afroamericana o comunque nei confronti degli artisti “di colore”, che negli Stati Uniti includono anche le persone di origine latina (che costituisce una grande fetta della popolazione USA).

Stando ai rumors circolati nei giorni scorsi, dopo l’evento del 2020 che aveva visto salire sul palco Jennifer Lopez e Shakira, NFL (ovvero la National Football League) sognata per il Super Bowl 2023 un’altra artista donna, possibilmente nera. In un primo momento si era pensato a Taylor Swift, famosissima cantante (non afroamericana) con un repertorio e un seguito straordinario, che avrebbe però rifiutato (secondo quanto riportato da TMZ) perché impegnata in questi mesi a registrare il suo repertorio di album di recente acquisito da Scooter Braun.

A questo punto, l’NFL avrebbe quindi puntato su Rihanna, artista tra l’altro sotto etichetta da Roc Nation. Una scelta che ha mandato in brodo di giugguole i fan della cantante, che da anni ormai stanno attendendo il suo ritorno sulle scene. La cantante, di recente diventata mamma (il padre è il rapper A$ap Rocky) è assente sul mercato discografico dal 2016, anno di pubblicazione di Anti.

Qui sotto potete recuperare l’annuncio di Rihanna.