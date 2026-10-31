Scopri come ottenere una torta soffice e profumata con mele, mandorle e cannella in poco tempo.

L’arrivo dell’autunno porta con sé giornate più fresche e il desiderio di sapori avvolgenti: è il momento ideale per accendere il forno e far colare in casa l’aroma di una torta di mele e mandorle alla cannella. Questo dolce, dal profumo caldo e avvolgente, combina la dolcezza succosa della frutta con la leggera croccantezza delle mandorle e il pizzico speziato della cannella, creando un’esperienza sensoriale perfetta per colazioni lente o merende accompagnate da una tazza di tè.

Ingredienti e attrezzi necessari

Per otto porzioni di una torta alta e soffice occorre:

3 mele medie, preferibilmente Golden o Renette 180 g di farina 00 100 g di farina di mandorle 120 g di zucchero 3 uova di dimensione media 100 g di burro fuso, lasciato intiepidire 100 ml di latte 1 bustina (16 g) di lievito per dolci 1 cucchiaino abbondante di cannella in polvere Scorza grattugiata di 1 limone non trattato e 1 cucchiaio di succo di limone Un pizzico di sale 30 g di mandorle a lamelle Zucchero a velo per decorare (facoltativo)

Gli utensili richiesti sono una ciotola capiente, una frusta elettrica, una spatola, una tortiera da 22 cm (imburrata e infarinata o rivestita di carta forno) e, naturalmente, il forno preriscaldato.

Scelta delle mele

Le mele Golden garantiscono dolcezza e una texture vellutata, mentre le Renette aggiungono una punta di acidità che bilancia la cannella. È consigliabile utilizzare due varietà diverse: una per il ripieno, più morbida, e una per la decorazione, più soda, così da ottenere contrasti di consistenza nella fetta finale.

Procedimento passo passo

1. Preparare la frutta

Lavate le mele, sbucciatele e rimuovete il torsolo. Tagliate due di esse a cubetti di circa 1 cm e la terza a fettine sottili. Unite i cubetti a una ciotola con il succo di limone per evitare l’annerimento e tenete da parte.

2. Montare le uova con lo zucchero

In una ciotola capiente rompete le tre uova, aggiungete lo zucchero e, con la frusta elettrica, sbattete per 4-5 minuti finché il composto diventa chiaro, gonfio e spumoso. Questo passaggio è fondamentale: l’aria incorporata garantirà una struttura leggera e una cottura uniforme.

Versate a filo il burro fuso tiepido, continuando a mescolare a velocità bassa, poi aggiungete il latte, la scorza di limone e mescolate ancora per amalgamare.

3. Unire ingredienti secchi e liquidi

In un’altra ciotola setacciate la farina 00, la farina di mandorle, il lievito, la cannella e il pizzico di sale. Incorporate gradualmente questo mix al composto di uova, usando una spatola o la frusta al minimo. Mescolate solo il tempo necessario per ottenere un impasto cremoso e privo di grumi, evitando di smontare le uova montate.

4. Incorporare le mele e decorare

A questo punto aggiungete i cubetti di mela, distribuendoli delicatamente con una spatola. Versate l’impasto nella tortiera, livellate la superficie e disponete le fettine di mela a raggiera o a file leggermente sovrapposte. Spargete le mandorle a lamelle tra le fette per creare un tocco croccante durante la cottura.

5. Cottura e verifica

Preriscaldate il forno statico a 180 °C e infornate la torta al ripiano centrale per 40-45 minuti. Controllate la cottura infilando uno stecchino al centro: deve uscire pulito, sebbene possa mostrare una leggera umidità dovuta al succo di mela. Se la superficie si scurisce troppo in anticipo, copritela con un foglio di alluminio negli ultimi minuti.

Una volta sfornata, lasciate riposare la torta nella teglia per 10-15 minuti, poi trasferitela su una gratella per raffreddare completamente. Prima di servire, una spolverata di zucchero a velo aggiunge un tocco decorativo senza alterare il sapore.

Consigli per una consistenza perfetta e varianti creative

Per ottenere una torta davvero soffice, mantenete tutti gli ingredienti (uova, latte) a temperatura ambiente e assicuratevi che il burro sia solo tiepido, non bollente, così da non compromettere la struttura delle uova montate. La quantità di mele è fondamentale: troppo frutto può rendere il centro eccessivamente umido, allungando i tempi di cottura.

Se desiderate un tocco più rustico, sostituite 50 g di farina 00 con farina integrale. Per arricchire il profilo gustativo, potete aggiungere 30 g di noci o nocciole tostate, oppure un pizzico di zenzero o noce moscata. Le persone intolleranti al lattosio possono sostituire il burro con 80 g di olio di semi e il latte con una bevanda vegetale non zuccherata, mantenendo comunque l’aspetto soffice della torta.

La conservazione è semplice: una volta raffreddata, avvolgete la torta con pellicola trasparente e conservatela in frigorifero per 3-4 giorni, oppure congelate le fette singole in sacchetti ermetici per una conservazione più lunga. Prima di gustare una fetta refrigerata, scaldatela per qualche minuto in forno a bassa temperatura per risvegliare il profumo di cannella e mele.