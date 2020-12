La scuola di Amici ha riaperto i battenti, nonostante la pandemia, ed è iniziata ufficialmente il 14 novembre 2020. Tra i concorrenti di questa edizione del talent show, cantanti e ballerini, c’è Riccardo Guarnaccia. Scopriamo chi è il ballerino che ha ottenuto un banco nella scuola di talenti.

Riccardo Guarnaccia: chi è il ballerino di Amici 20

Classe 2001, Riccardo Guarnaccia nasce a Misterbianco, in provincia di Catania, dove vive. Non si hanno molte informazioni personali su di lui, perché sembra essere una persona molto riservata.

Il provino ad Amici

Riccardo entra ad Amici convincendo, durante le audizioni, le insegnanti Veronica Peparini, legata sentimentalmente al ballerino Andreas Muller e Lorella Cuccarini, nuovo acquisto della cattedra del programma. Il ballerino però, non è riuscito a stupire Alessandra Celentano, a cui però ha promesso, che l’avrebbe fatta ricredere. Una sfida ambiziosa, quindi, quella di Riccardo Guarnaccia nel talent show di Canale 5.

Il ballerino infatti non si accontenta di aver convinto due insegnanti di danza, ma vuole fare colpo sull’insegnate che si è contraddistinta nella storia di Amici, per la sua severità.

Vita sentimentale

Riccardo è molto riservato anche per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Non si sa se il suo cuore sia già impegnato o se sia libero. Quello che sicuramente si percepisce dal suo profilo Instagram, che supera già i 14mila follower, è che prova un profondo amore per la danza.

Riccardo è anche molto amato dal pubblico, nonostante la sua pagina social sia relativamente blindata, per essere quella di una personalità ormai famosa, può già contare diverse fan page.

La discussione con Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è stata tra le prime a volere Riccardo Guarnaccia nella scuola, ma nonostante ne riconosca il talento non si tira indietro dal correggerlo se per lei, il ballerino commette qualche passo falso. Ha tenuto banco negli articoli di gossip infatti, una discussione che ha visto coinvolti insegnante ed alunno, dove la prima criticava il secondo reo, secondo lei, di cercare troppo le telecamere. Riccardo infatti aveva dato vita ad alcuni sketch per il pubblico a casa, atteggiamento che secondo la ballerina e conduttrice non lo farebbe conoscere per ciò che è realmente e che lo allontanerebbe da quello che dovrebbe essere il suo unico obiettivo, ovvero quello di migliorarsi.

La Cuccarini poi, lo ha anche criticato per aver cercato l’approvazione di Alessandra Celentano, l’unica a non averlo voluto nella scuola, a discapito dell’approvazione che invece dovrebbe ricercare nel pubblico, impegnandosi nel ballo. Riccardo Guarnaccia seguirà i consigli della sua insegnante?