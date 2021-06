Renzo Arbore ha visto nascere la Rai e da quando vi è entrato, l’ha rivoluzionata. Scopriamo la vita e la carriera del grande conduttore televisivo nonchè autore dei più noti programmi degli ’70 e ’80.

Chi è Renzo Arbore

Renzo Arbore, nato Lorenzo Giovanni Arbore (Foggia, 24 giugno 1937), è un noto personaggio televisivo italiano.

Cresce con il padre dentista e la madre casalinga assistendo ai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale che lo portano a spostarsi dalla sua città natale a Chieti, in Abruzzo. Riesce, a conflitto concluso, a tornare in Puglia dove si fa riconoscere come grande appassionato di musica.

Suona il clarinetto in un’orchestra jazz ed esordisce sul palco appena maggiorenne per poi inserirsi gradualmente nel mondo della televisione. Nel 1964 vince infatti un concorso in Rai, conosce il collega Gianni Boncompagni e inizia ad occuparsi di programmi di varietà per diversi anni.

Ottiene con il tempo anche la direzione artistica dei programmi di Radio Rai mostrando il suo talento poliedrico.

L’inizio della carriera di Renzo Arbore

Amato per il suo lavoro ne “L’Orchestra Italia”, la sua conduzione in radio insieme a Boncompagni e una serie di programmi televisivi di successo è un personaggio di grandissimo rilievo negli anni ’80.

Molto apprezzato, per esempio, “L’altra domenica” il programma di Rai 2 che si contrappone al già presente “Domenica In” sulla prima rete. La sua esperienza lo porta a lanciare numerosi talenti del panorama televisivo tra cui Roberto Benigni, Nino Frassica, Milly Carlucci e Maria Grazia Cucinotta.

Parallelamente porta avanti un progetto musicale insieme alla “N.U. Orleans Rubbish Band” composta da lui e altri quattro membri con cui realizza anche un disco. Da grande appassionato di jazz si occupa inoltre di far rinascere la musica perugina diventando presidente di “Umbria Jazz”. Si occupa inoltre dell’associazione disc-jockey italiani, un lavoro che a lui sta molto a cuore in quanto primo a portarlo in Italia.

Successo e vita privata di Renzo Arbore

Oltre al suo fondamentale contributo in televisione attraverso programmi come il già menzionato “L’altra domenica”, che vede la collaborazione di diversi nomi illustri tra cui Isabella Rossellini come inviata da New York, Arbore conduce l’appuntamento cult “Quelli della notte”. Seguono numerosi progetti di successo, ricordati spesso per il tono volutamente ironico.

Della vita privata di Arbore si sa che ha avuto una storia negli anni ’60 con Vanna Brosio e successivamente con Mariangela Melato, durata numerosi anni. A questa segue il rapporto con Mara Venier nel 1997 che però si conclude vedendolo, diversi anni dopo, di nuovo con la Melato fino al giorno della sua morte.