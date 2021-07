Ogni volta che si deve fare un regalo è sempre una disperazione! Trovare il regalo perfetto quando l’altro non ha esattamente i vostri stessi gusti o ha interessi totalmente diversi dai vostri, può essere assai difficile. Che sia un parente, un amico, il vostro partner o un collega, non importa, basta solo che ami il mare e questa guida vi sarà perfettamente d’aiuto.

Eccovi quindi 10 possibili regali per gli amanti del mare

Regali per amanti del mare

Come dicevamo, il genere, il grado di relazione non contano per gli amanti del mare, questi regali saranno comunque apprezzati! Inoltre ci sono molte soluzioni anche in base al budget che vogliamo spendere.

Vediamo insieme le nostre proposte.

1. Il diario nautico

Il diario nautico può sembrare banale, ma è un pensiero molto apprezzato. Qua si possono annotare tutte le avventure fatte, incollare le fotografie, le conchiglie, i fiori; tutto col fine di renderlo il più personale possibile.

Quando poi il vostro destinatario del regalo, si fermerà di viaggiare, potrà continuare a viaggiare indietro nel tempo tramite il vostro diario. Inoltre è un regalo davvero economico, ma che se invece ci teniamo e vogliamo spendere di più possiamo trovarne anche di ingialliti e con la copertina personalizzabile in cuoio.

2. Il classico della lettura

Spesso chi ama passare il tempo in riva al mare, ama anche leggere un libro mentre si rilassa sotto l’ombrellone, quindi perché non regalare proprio un libro? Il nostro suggerimento è di affidarsi al grande Hemingway e il suo libro ‘Il vecchio e il mare’.

Nel caso sia già stato letto, non demoralizzatevi, c’è un edizione speciale con all’interno scritti giornalistici e fotografie relativi al mondo della pesca. Se invece ipotizzate non possa essere il loro genere, ci sono tantissimi libri tra cui poter scegliere. Per personalizzare questo regalo potreste inserire delle note nascoste all’interno del libro!

3. Sticker da parete

Gli sticker da parete sono un’ottima soluzione per arredare i muri. Se causa ferie o budget non si potrà viaggiare, le pareti di casa, grazie a questi semplici sticker, potranno comunque regalare un’atmosfera più serena e vacanziera. Le scelte sono ampie, tra frasi poetiche, paesaggi, fari, gabbiani. Se invece il regalo è per il vostro partner e condividere la casa, potete anche pensare ad un’intero murales; ovviamente questo però vi costerà un po’ di più.

4. Cuscini stile marinaio

A completare il look della casa c’è sempre l’arredo! Che siano cuscini, copridivano o quadri, l’importante è che siano a tema marinaio. Ottimi anche i souvenir artigianali che potete trovare mentre siete in vacanza.

5. Maxi coperta o telo da spiaggia

Per chi ama trascorrere lunghe giornate sulla spiaggia, si potrebbe pensare ad una maxi coperta come regalo. Qua vi sono di diverso tipo. Teli classici, colorati, con fantasie orientali e mandala sono le ultime tendenze; anche grazie alla loro capacità d’essere esteticamente belli e rendere le foto ricordo più carine. Se invece si è più avventurieri, il regalo ideale potrebbe essere una maxi coperta in 100% nylon, totalmente impermeabile che può essere facilmente fissata e ripiegata nella borsa.

6. Amaca

Amaca da albero o galleggiante? Come tutti i regali che vi stiamo proponendo, ci sono sempre più opzioni in base ai propri gusti. Le amache galleggianti sono l’ideale per rilassarsi in acqua. Inoltre sono facili da gonfiare e resistono fino ad un peso di 100kg!

7. La borsa yachting

Passando ai regali per i più sportivi, la vostra soluzione potrebbe proprio essere la borsa yachting. Questa borsa impermeabile vede anche la versione marsupio o il porta smartphone, sempre impermeabili. Ideali se si vuole fare un bagno o un’uscita in kayak e non si vuole lasciare incustodite, sotto l’ombrellone, le cose di valore.

8. Il set da pesca

Questo è sicuramente un regalo più particolare e più costoso rispetto ai precedenti. Prima di regalare un set da pesca, ovviamente accertatevi che il ricevente sia appassionato di pesca.

9. Orologio

L’orologio nautico o quello da sub sono due regali che potrebbero essere molto apprezzati! Qua ce ne sono di diverso tipo, variando sia in prezzo, misura, profondità di resistenza e altro ancora.

10. Fotocamera subacquea

Regalo sempre apprezzato è la fotocamera subacquea, anche qua ci sono moltissimi modelli. La più famosa è ovviamente la GoPro, ideale anche fuori dall’acqua. Non è però la migliore soluzione se la si vuole regalare ad un sub in quanto non regge pressioni troppo alte. Se invece, possiedono già una fotocamera subacquea, potete sbizzarrirvi con gli accessori come il Dome, la mezza palla che ti consente di fare foto incredibili mezzo sott’acqua e mezzo fuori!

Bhe che dire, ora hai una lista completa di possibili regali tra cui scegliere per gli amanti del mare: dal più economico, al più personale, a quello per i veri sportivi!