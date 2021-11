Il 12 Novembre è approdato su Netflix Red Notice, un film d’azione con un cast stellare che promette anche grosse risate. Il film è attualmente nella top 10 degli show più visti della piattaforma, se sembra che possa battere anche il record di visualizzazioni stabilito da Squid Game.

Red Notice è un action comedy, ovvero una pellicola in cui azione e commedia di uniscono, con un risultato esplosivo. Il tutto è condito da un cast di nomi ben conosciuti: The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

La trama di Red Notice: il nuovo film di Netflix

Red Notice è il nome del codice rosso che indica un’allerta dell’Interpol, per poter catturare i criminali più pericolosi del pianeta. John Hartley è un agente dell’FBI incaricato di arrestare il famoso ladro d’arte Nolan Booth; mentre cerca di sventare il suo piano viene però interrotto da l’Alfiere, una ladra rivale di Booth.

Giustamente incolpato di essere un criminale a sua volta, Hartley si ritrova rinchiuso in prigione con Booth. A questo punto i due dovranno iniziare a cooperare per evadere e mettersi sulle tracce di Bishop, vero nome dell’Alfierel. Non solo: la collaborazione fra i due uomini dovrà anche ripristinare il buon nome di Hartley, accusato ingiustamente di furto.

Il cast e le ambientazioni del film

Red Notice punta su un cast di nomi ben consolidati e su ambientazioni sparse per tutto il mondo: si passa da Roma al Sud America in un batter d’occhio.

Sembra essere infatti il film più costoso mai creato da Netflix, con un budget di almeno 200 milioni di dollari. I tre protagonisti sono interpretati da celebrità di tutto rispetto. John Hartley ha il volto di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock. Il ladro a cui dà la caccia all’inizio del film, Nolan Booth, è invece interpretato da Ryan Reynolds: attore famoso per il ruolo di Deadpool nei film Marvel e marito di Blake Lively. Chiude il trio Gal Gadot, attrice israeliana che ha interpretato Wonder Woman, qui nel ruolo de l’Alfiere. Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber, regista e sceneggiatore che si è già occupato di altre action comedy.

Perché vedere Red Notice

Red Notice è il film ideale per una serata tranquilla in cui non sapete cosa vedere in tv, ma non volete nulla d’impegnativo. Si tratta appunto di una action comedy, ovvero una commedia d’azione in cui i due generi cinematografici si mescolano per ottenere un film avventuroso ma non necessariamente drammatico. Red Notice si ispira chiaramente a tanti altri film che hanno fatto la storia del cinema. A partire dalle scene d’azione e spionaggio tipiche della saga di James Bond, fino ad arrivare alle location e alle atmosfere avventurose che abbiamo visto tante volte nei film di Indiana Jones. Il tutto è unito da una certa sintonia fra i due protagonisti maschili, tipica dei buddy movies (cioè le pellicole d’azione incentrate anche sull’amicizia fra i protagonisti). Se avete voglia di un film leggero e divertente, Red Notice fa al caso vostro.