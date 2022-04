Raoul Bova si raconta a Domenica In: l’attore ha ripercorso i passi della sua carriera fino ad arrivare all’ultimo impegno come Don Massimo, in sostituzione di Terence Hill nel programma ‘Don Matteo‘.

Raoul Bova, il racconto del famoso bacio con Madonna

L’intervista di Mara Venier a Raoul Bova inizia col botto. La conduttrice di ‘Domenica In‘ ha chiesto all’attore di ritornare con la mente al famoso bacio con Madonna. Bova frena gli animi e spiega: “Fu solo un bacio di scena”. La Venier non ci sta e scherza: “Vieni qui e fammi vedere come hai fatto a baciarla!”. I due quindi si alzano e si abbracciano per poi improvvisare un balletto fino a quando la Venier ha cercato di baciare Raoul che si è scansato.

Raoul Bova e l’esordio in ‘Don Matteo’

L’intervista poi torna su toni più seri e la conduttrice chiede a Raoul di spiegare come ha vissuto il suo esordio in ‘Don Matteo’, uno dei programmi più amati della televisione italiana. L’attore racconta il suo incontro con il mito Terence Hill: “Ho incontrato Terence per aver il suo assenso e ricevere il passaggio di testimone. L’ho sentita come una cosa doverosa nei suoi confronti.

Lui è stato il portatore di un’energia positiva. Quando l’ho incontrato c’è stato un momento in cui ci siamo guardati e lui mi ha detto ‘Vai, si indipendente, scegliti un nome e prendi la tua strada’“.