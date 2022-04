Quando si parla di moda spesso la prima cosa che si pensa è chi ha realizzato un determinato capo, se addosso ad una persona sta bene oppure no o ancora quanto potrebbe essere economico o comodo quel vestito… eppure raramente si parla degli imprevisti che potrebbero nascondersi dietro l’angolo e del tutto inattesi.

Lo sa bene la famiglia reale britannica che ha mostrato come apparire sempre in ordine e ben curata anche nei momenti più complicati.

Il caso probabilmente più frequente è quello delle gonne pronte ad alzarsi ad ogni folata di vento. Per evitare che ciò accada c’è un trucco usato ampiamente da sua maestà e che sarebbe stato tramandato a Kate Middleton.

Il trucco usato per evitare che la gonna di Kate Middleton si alzi al vento

La domanda che ci si pone è dunque la seguente: in che modo viene evitato che la gonna si alzi al vento? Stando a quanto riportato da MYLondon e come rivelato nel corso degli anni dagli addetti ai lavori, pare che agli orli di gonne e cappotti vengano aggiunti dei piccoli pesi.

Questo oltre che mantenere una parvenza impeccabile, fa in modo che possano azzerarsi eventuali incidenti di percorso.

La stilista reale: “I pesi fanno cadere i vestiti magnificamente”

Le cronache degli anni più recenti ci raccontano, del resto, di piccoli incidenti di “decoro” che sono finiti sotto l’occhio dei giornalisti. Questo trucco dunque a prova di “paparazzo” si presta ad essere adatto per mille occasioni, non solo le folate di vento, ma anche quando per esempio si scende da un aereo.

Una lezione di stile è stata ancora una volta servita.