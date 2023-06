Il noto ballerino di danza latino americana, nonché professore di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, potrebbe davvero tornare in Rai. Il motivo del ritorno? Il noto programma di danza Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La voce parlerebbe chiaro, ma che cosa sappiamo a riguardo? E che cosa avrebbe risposto la conduttrice?

Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle? La risposta di Milly Carlucci

Ancora non è stato confermato nulla, ma la voce attuale dice che Raimondo Todaro potrebbe lasciare il palco di Amici per tornare in Rai. Più precisamente, il ballerino di latino tornerebbe a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci interamente dedicato alla danza. Molti parlano di presunti screzi con Maria De Filippi, ma in realtà, di certo, non c’è nulla. Solo voci e indiscrezioni, che però se fossero vere vedrebbero Todaro tornare sul palco del programma Rai. La conduttrice Milly Carlucci, ormai al timone del programma da anni, sarebbe stata recentemente intervistata e ai vari rumors riguardo il possibile ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle pare che la conduttrice avrebbe risposto: «Mi ha fatto sorridere». Una risposta in commento a tutte quelle persone che starebbero mettendo in giro notizie non confermate e che dunque andrebbe anche a fermarle sul nascere. Non si conosce quindi il destino lavorativo di Raimondo Todaro: tra chi lo vorrebbe ancora dietro la scrivania di Amici nel ruolo di professore e chi, invece, non vede l’ora di vederlo esibire in prima serata a Ballando con le stelle, l’incertezza regna sovrana.

Non resta che attendere ulteriori sviluppi, sperando che le voci possano essere smentite o confermate. L’attesa richiederà un po’ di tempo, ma per ora le voci parlano poco chiaramente e confondono un po’ le idee.

Raimondo Todaro torna a Ballando con le stelle? Resta l’incognita

Dopo ben 15 anni passati sul palco di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro nel 2021 ha scelto di passare alla concorrenza, trasferendosi a Mediaset, nel talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Ai tempi la conduttrice del noto programma Rai aveva commentato il passaggio di Todaro ad Amici con un tweet:

Ho ricevuto molti messaggi sulla scelta di Todaro di lasciare il nostro programma. Sapevamo da più di un mese dell’esistenza di trattative con un’altra trasmissione. Nel nostro ambiente le voci circolano veloci. Poi ieri lui mi ha chiamata dicendomi di voler abbandonare. Io mi sono limitata a dirgli che prima di una decisione così importante sarebbe stato bello vedersi e parlarne dal vivo guardandosi. Perché è così che si fa dopo tanti anni insieme. Poi stamani con un po’ di delusione ho appreso la notizia.

A quanto pare Milly Carlucci potrebbe riavere Todaro tra i suoi nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Nulla è ancora certo, ma la risposta della conduttrice alle voci non lascia nulla di detto, anzi, amplifica solo i dubbi e gli interrogativi. Sarà contenta, in caso, di riaccoglierlo sulla pista da ballo? La conferma del ritorno di Todaro al programma non c’è, perciò parlare di certezze è ancora abbastanza prematuro.