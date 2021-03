Avete già guardato tutti i film e le serie tv previsti per febbraio e marzo? Allora siete pronti per guardare Quello che tu non vedi, il nuovo film disponibile su Prime Video. Imperdibile, affronta uno dei temi più delicati per il genere umano: il disagio mentale.

Quello che tu non vedi: il film

Questo film, disponibile già sul nuovo catalogo di Amazon Prime Video, potrebbe essere apparentemente giudicato in due maniere. In primis, come una bella storia d’amore oppure come una triste e drammatica storia sulla schizofrenia. Invece il regista tedesco Thor Freudenthal, in questa pellicola, agisce in modo per niente scontato. Unisce il romantico al drammatico, li fonde insieme e ne fa risultare questo straordinario capolavoro.

Il racconto, sì, verte intorno al disagio mentale che la schizofrenia causa, per di più, in questo caso, scoperta in giovane età. Ma il discorso prosegue e si fa più riflessivo e profondo, dove l’unica via di salvezza possibile è l’amore. E qui di amore se ne trova a bizzeffe! Il sentimento vero e puro è in grado di salvare e affrontare qualsiasi cosa, di far rimanere uniti anche nel dolore e di sopravvivere.

L’amore viene visto qui come un affetto profondo che va al di là di tutto, persino dell’amore stesso.

Il regista è riuscito così a raccontare e ad affrontare un tema molto delicato, ma senza farlo risultare pesante o solo al 100% drammatico. Ci ha aggiunto una vena di black humor, indispensabile per bilanciare le parti e trasmettere al pubblico un senso di equilibrio e armonia. Del resto, se il film è un successo garantito, è anche grazie alla narrazione. Da una parte, potrebbe infatti risultare quasi inverosimile ma, dall’altra, c’è la malattia che le restituisce veridicità.

La trama

Il protagonista è Adam, un ragazzo adolescente che sogna da grande di diventare un grande chef. Spera infatti, una volta terminate le scuole superiori, di accedere al corso di cucina a cui ambisce da sempre. Purtroppo, però, i suoi sogni sono destinati a fallire quando inizia a soffrire di allucinazioni visive. Inizialmente Adam prova a nasconderle in tutti i modi sia a casa in famiglia che a scuola ai compagni ed amici. Ma quando le cose precipitano e i casi di allucinazioni si fanno sempre più frequenti e violenti, i genitori decidono di trasferirlo in una scuola privata. Qui il ragazzo pensa di non farcela più, di non riuscire a reagire, ma in suo aiuto arriva la bella Maya che gli stravolge completamente la vita. Grazie a lei e al suo amore, Adam è pronto a liberarsi dei suoi demoni e delle sue allucinazioni. Ma questo amore sarà sufficiente per fargli terminare gli studi e accedere così al corso di cucina tanto desiderato? Riuscirà a salvarlo?

Il cast

A realizzare questo straordinario capolavoro di film abbiamo come già detto il regista tedesco Thor Freudenthal. I personaggi sono invece: