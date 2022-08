Potrebbe mai Chiara Ferragni rinunciare alla moda in vacanza? Impossibile! L’estate della top influencer e imprenditrice digitale è ricca di outfit fashion pronti a scatenare nuove tendenze.

Ora è Ibiza la meta dei Ferragnez e tra un bagno e l’altro la famiglia si mostra sui social sempre impeccabile in fatto di look.

È recentissima una fotografia che li ritrae tutti e quattro in costume da bagno, sorridenti e felici; c’è un dettaglio, però, che non è assolutamente passato inosservato. Chiara Ferragni e la piccola Vittoria sono matchate alla perfezione: entrambe, infatti, indossano lo stesso costume – anche se in modelli differenti – ed è subito “effetto wow”.

I costumi di Chiara Ferragni e Vittoria: quanto costano?

Ormai è ufficiale: gli outfit coordinati sono una vera e propria tendenza dell’estate 2022.

Sono tantissime le celebrità che si divertono a matchare i look con quelli dei loro piccoli e delle loro piccole e, ovviamente, non poteva mancare Chiara Ferragni in quanto a tendenze.

Per l’occasione Chiara Ferragni ha scelto di indossare un costume intero brandizzato Chaira Ferragni Collection, mentre per la piccola Vittoria un adorabile bikini del medesimo brand, ovviamente.

Il pezzo dell’influencer è un costume intero tie-dye della sua linea di beachwear, con logo iterato sul seno e con un bell’incrocio sulla schiena.

I colori sono tenui; si va dal bianco, al celeste e al rosa, per un effetto “candy” molto romantico. Il prezzo del costume di Chiara Ferragni è pari a 159 euro (prezzo intero), ma al momento dei saldi può essere acquistato al 50%, per un totale di 79,50 euro.

Il bikini di baby Vittoria, invece, segue le orme di quello di Chiara: sfumato, delicato, con il logo del brand riconoscibile e di impatto, così come il dettaglio centrale annodato del pezzo sopra del piccolo bikini. Il costume attualmente non è più disponibile sul sito ufficiale di Chiara Ferragni Collection, ma rimane disponibile nelle piattaforme di shopping online. In occasione dei saldi estivi il prezzo del bikini è sceso a 61,25 euro, mentre il prezzo intero ammonta a 125 euro.

Una scelta astuta che punta l’attenzione sul brand dell’imprenditrice e, come accade sempre, fa il giro del mondo destando scalpore da una parte (“Prezzi troppo elevati per un costume”, “È tutto marketing” etc.), e ispirando migliaia e migliaia di persone per quanto riguarda la moda, lo stile e, adesso, anche lanciando idee per matchare gli outfit madre-figlia.

I saldi sul sito di Chiara Ferragni Brand

Attualmente sul sito del brand di Chiara Ferragni (Chiara Ferragni Brand, appunto), continuano i saldi estivi; troverete tanti capi scontati e a prezzi vantaggiosi. Tra borse, scarpe, accessori, gioielli e abbigliamento, sono diversi i capi ancora disponibili, sebbene molti altri siano soldout.

Rimangono fisse anche le capsule collection che vedono protagonista l’imprenditrice e brand internazionali (Nespresso, Lancome, Pigna, Oreo, Converse, Champion, etc.); essendo tutte raccolte in un’unica categoria sarà anche più semplice trovare ciò che vi interessa.

Se siete amanti del brand di Chiara Ferragni questa potrebbe essere una buona occasione per trovare qualcosa che fa al caso vostro e, perché no, anche a quello della vostra bambina o del vostro bambino.