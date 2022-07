Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati via social durante la visita al cantiere della loro nuova casa nel quartiere di CityLife a Milano.

Chiara Ferragni e Fedez al cantiere della nuova casa

Con tanto di caschetti e giubbini protettivi Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi un giro di perlustrazione nel cantiere di quella che sarà la loro nuova casa.

I due già vivono nel quartiere di CityLife ma sono in affitto, e l’arrivo della piccola Vittoria ha cambiato le loro esigenze, spingendoli ad acquistare un nuovo attico dotato di tutti i comfort. Nella struttura è presente anche una piscina che però Chiara Ferragni si è sbrigata a precisare che sarebbe di tutto il palazzo. Probabilmente la casa sarà pronta per l’estate 2023, e la coppia non vede l’ora di andarci a vivere.

Chiara Ferragni: la famiglia

Chiara Ferragni ha recentemente messo in vendita la sua casa di Los Angeles e oggi risiede in pianta stabile a Milano, nel quartiere di CityLife, dove lei e il marito stanno crescendo i loro due figli, Leone e Vittoria. A Milano l’influencer può portare avanti molti dei suoi progetti di lavoro, che spesso la costringono a fare la spola con gli States e la Francia.

A Milano inoltre l’influencer e il rapper possono beneficiare con la vicinanza della loro famiglia e dei genitori.