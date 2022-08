Il mondo sta cambiando; la tecnologia va avanti all’impazzata, il clima non conosce più le stagioni, nascono nuovi mondi virtuali, si investono grosse quantità di denaro in nuove frontiere finanziarie e anche i più importanti brand di lusso cercano, in qualche modo, di adattarsi a tutti questi importanti cambiamenti.

A sconfinare nel virtuale in tempi recentissimi è stato un brand di gioielli di lusso: Tiffany. Scopriamo meglio perché e che cosa è successo.

Tiffany e gli NFT: l’ultima novità del brand di LVMH

Il mondo delle criptovalute negli ultimi due anni ha riscontrato diversi “problemi”, scendendo a picco e diminuendo tutto il clamore che aveva acquisito nel pieno del suo boom finanziario.

Nonostante questo, però, sono moltissimi i brand di moda di lusso che hanno continuato a lavorare a progetti legati proprio a questo mondo e alle sue nuove forme di pagamento.

In particolare, i brand puntano al collezionismo di NFT (Non-Fungible Token: certificati digitali” basati sulla tecnologia blockchain volti a identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale).

In quest’ottica, Alexandre Arnault (proprietario di CryptoPunk), figlio del Presidente di LVMH Bernard Arnault e vicepresidente esecutivo dei prodotti e delle comunicazioni di Tiffany ha pensato bene di inserire il noto brand di gioielli nel mondo delle criptovalute e degli NFT: cioè?

L’idea è quella secondo cui i nuovi gioielli Tiffany dovranno ispirarsi letteralmente ai CryptoPunks, ossia immagini 24×24 pixel generate grazie a specifici algoritmi e che andranno a rappresentare personaggi che, in qualche modo digitale, si rifanno al mondo urbano che tutti noi viviamo.

Così tutti coloro in possesso di CryptoPunks avranno la possibilità di acquistare un “NFTiff” direttamente da Tiffany. In sostanza, dunque, potranno acquistare un ciondolo personalizzato e progettato dalla maison con il proprio avatar CryptoPunk riprodotto.

La nuova linea di gioielli Tiffany NFT: ma quanto costano?

Dopo un sondaggio su Twitter andato a buon fine (l’80% degli intervistati aveva risposto in modo affermativo), nasce proprio l’idea di lanciare una nuova linea di gioielli “virtuali”. I ciondoli in questione saranno realizzati in oro rosa o giallo 18 carati e ognuno di essi conterrà almeno ben 30 pietre preziose o addirittura diamanti.

La collezione sarà limitata a un numero pari a 250 pezzi in tutto il mondo con un massimo di tre per cliente; coloro che non potranno chiedere una personalizzazione del gioiello si affideranno ai designer del brand ed entro l’inizio del 2023 riceveranno il loro ciondolo (anticipato da un’anteprima rendering a ottobre).

Ogni ciondolo sarà venduto per 30 Ethereum ciascuno, per un valore di circa 50.000 dollari ai prezzi attuali. Pensate bene che se ci sarà il tutto esaurito i 250 ciondoli realizzati a mano porterebbero un fatturato alla maison di lusso di oltre 12 milioni di dollari!

Quando sarà disponibile la collezione di Tiffany NFT?

La nuova e originale collezione di ciondoli Tiffany NFT sarà disponibile a partire dal 5 agosto 2022 e potrà essere riscattata coniando e acquistando gli NFT offerti dallo stesso brand. Per potere effettuare un acquisto, coloro in possesso di CryptoPunks dovranno collegare i loro portafogli basati su blockchain attraverso l’uso delle proprie chiavi private. Si potranno acquistare, però, solamente un certo numero di NFT dalla collezione.

Una novità assoluta per la maison di gioielli più famosa al mondo: chissà quale sarà il risultato!