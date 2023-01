Eleganza, grazia e femminilità. Grande passione per la moda ed un fascino innato. Venticinque anni dopo la sua tragica scomparsa, Lady Diana continua a rappresentare un’icona di stile senza tempo.

Abiti, accessori, scarpe e gioielli, il guardaroba della principessa e la sua storia continuano a conquistare milioni di persone nel mondo.

Dopo aver messo all’asta la preziosa croce di Attalah, uno dei suoi gioielli preferiti, è stato venduto all’asta anche l’iconico abito viola della principessa.

La storia dell’iconico abito viola di Lady Diana

La prima volta che Lady Diana indossò questo abito fu nel 1991 per un ritratto ufficiale con Carlo, al tempo ancora principe. Il dipinto, che attualmente è esposto presso il Royal Marsden Hospital di Londra, fu realizzato dal pittore britannico Douglas Hardinge Anderson.

Un meraviglioso abito del couturier Victor Edelstein, presentato per la prima volta nella collezione Autunno-Inverno 1989.

Un modello viola scuro, dalla silhouette a tulipano, senza spalline e caratterizzato da corsetto molto stretto con un particolare motivo intrecciato. Un modello dalle linee classiche ma al tempo stesso stravaganti. In grado di esprimere perfettamente la forte personalità che distingueva Lady Diana. Per completare il tutto la principessa scelse anche una parure di gioielli della stessa tonalità.

Sei anni dopo poi, nel 1997, Diana indossò nuovamente l’abito per un servizio fotografico di Vanity Fair scattato dal fotografo Mario Testino. Questo fu anche l’ultimo ritratto ufficiale della principessa, pochi giorni prima della sua morte.

Lo stilista amato della principessa

Victor Edelstein è ancora oggi uno dei più celebri e talentuosi stilisti britannici. Ed è proprio per questo che Lady Diana scelse di averlo al suo fianco per oltre un decennio, dal 1982 al 1993. Inoltre, nel 1998 la principessa fu omaggiata da Franklin Mint con una bambola in edizione limitata. Graziosi giocattoli che proponevano i suoi outfit più iconici. E tra questi c’era proprio l’abito viola.

Il vestito di Victor Edelstein, infatti, è solo uno dei tanti look dello stilista scelti dalla principessa. Tra gli altri troviamo il famoso “Travolta dress“, il lungo abito in velluto blu notte che la principessa scelse durante lo storico ballo con John Travolta. Un modello talmente amato dalla principessa che lo indossò ben otto volte durante le sue uscite pubbliche.

Ed ancora, celebre anche il vestito rosa dello stilista britannico che sfoggiò nel 1983 in occasione di una visita reale in Australia e Nuova Zelanda.

All’asta il vestito viola di Lady Diana: quanto costa?

L’abito viola sarà messo all’asta il 27 gennaio a New York da Sotheby’s, una delle case d’aste del Regno Unito più importanti. L’abito fa parte dell’asta inaugurale “The One“, che ospiterà una selezione dei migliori abiti della storia della moda. Ma a quanto sarà venduto? Il valore stimato è compreso tra 80.000 e 120.000 dollari.

Talmente prezioso che fu precedentemente messo all’asta nel 1997 per 24.150 dollari. Era stato esposto insieme a più di ottanta vestiti della collezione personale della principessa. Il ricavato fu poi donato a due associazioni: l’AIDS Crisis Trust e il Royal Marsden Hospital Cancer fund.