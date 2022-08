Quanto costa l’abito da sposa di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio e Carlo Negri si sono sposati: la sposa ha scelto per l'occasione un mini dress aderente bianco made by Atelier Emé

Sabrina Ghio e Carlo Negri il 25 agosto 2022 hanno detto “Sì, lo voglio”. La coppia si è sposata in Puglia, anche se i due hanno dichiarato che per i festeggiamenti veri si dovrà attendere sabato 27 agosto 2022.

Carlo Negri aveva fatto la proposta nell’agosto del 2021 in occasione del compleanno dell’ex allieva di Amici e volto di Uomini&Donne e, a distanza di un anno, i due si sono giurati amore eterno.

La cerimonia, svoltasi in comune, è stata impreziosita ovviamente dalla presenza di Penelope, la figlia che Sabrina Ghio ha avuto da una precedente relazione e di Mia, la piccola avuta proprio dall’attuale marito.

E gli outfit del matrimonio? Che abito (o abiti) ha scelto Sabrina? Vediamo più nel dettaglio che cosa ha indossato per le nozze.

L’abito da sposa di Sabrina Ghio è firmato Atelier Emé

Come anticipato, dovremo attendere sabato 27 agosto 2022 per i veri festeggiamenti delle nozze di Sabrina Ghio e Carlo Negri.

Tuttavia, la cerimonia avvenuta in Puglia lo scorso 25 agosto 2022 è stata tanto emozionante quanto stilosa.

L’ex ballerina ha infatti deciso di indossare un mini dress bianco per la cerimonia in comune: corto, spalline sottili, aderente, ma pulito e super raffinato! La linea dell’abito è stata impreziosita da un maxi fiocco sulla vita (tendenza dell’estate 2022) e un bellissimo paio di sandali con listini sottili. L’incantenvole look della sposa è interamente firmato Atelier Emé, uno dei brand di abiti da sposa e da cerimonia più conosciuti che vanta una tradizione sartoriale assai longeva.

Per quanto riguarda invece l’hair style, Sabrina Ghio ha deciso di lasciare la chioma sciolta e acconciata con morbide onde, per un risultato sì casual, ma con una sfumatura glamour e raffinata.

Non c’è matrimonio stiloso senza il cambio d’abito e, ovviamente, anche la neo sposa ha optato per l’effetto sorpresa serale. Dopo la cerimonia, infatti, la coppia ha festeggiato insieme a famiglia e amici con una bellissima cena e per l’occasione Sabrina Ghio ha deciso di sfoggiare un nuovo outfit: un long dress bianco interamente di pizzo, comodo per ballare ma super elegante.

Il look di Carlo Negri: elegantissimo in total blu

La parola semplicità ha coinvolto anche lo sposto Carlo Negri; l’uomo, infatti, in occasione della cerimonia in comune ha deciso di indossare un completo total blu molto fresco e giovanile. Niente cravatta, niente papillon e primo bottone della camicia sbottonato.

L’aria di giovinezza e di freschezza che contraddistingue la coppia si è specchiata in modo coerente anche negli outfit, senza però risultare “fuori luogo”, ma al contrario semplice, fine e in linea con il loro stile. A differenza della sposa, però, Carlo Negri non ha fatto il change of outfit: del resto è la sposa che solitamente stupisce con effetti speciali!

Ora non ci resta che aspettare i grandi festeggiamenti che coinvolgeranno la neo coppia coniugale e non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli: chissà quali look avranno scelto per l’occasione?!

L’attesa è quasi conclusa e presto sapremo tutto; nel frattempo lasciamo viaggiare l’immaginazione!