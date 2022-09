Chiara Bontempi ha detto sì al suo Gianmarco Tamberi con un abito royal made by Atelier Emé: pizzo, ricami, lungo strascico per il giorno più importante

Il 1 settembre 2022 Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi si sono giurati amore eterno. Il sogno della coppia, insieme dal 2009, si è finalmente avverato: sulle colline di San Bartolo è avvenuta la magia che entrambi hanno desiderato fortemente.

Il giorno delle nozze è sempre emozionante, ma ad accompagnare l’emozione è anche la scelta essenziale dell’abito, soprattutto da parte della sposa.

È un po’ un sogno che si avvera, quello che si legge nelle favole e che, dopo prove su prove, alla fine si indossa sulla pelle. Chiara Bontempi, per la speciale occasione, ha optato per un abito letteralmente da favola: vediamolo meglio insieme.

L’abito da sposa di Chiara Bontempi: bianco e romanticissimo

Chiara Bontempi ha speso tempo e amore per il matrimonio, così come ha provato emozioni fortissime nella scelta dell’abito che l’avrebbe fatta sognare fino all’altare.

Ancora prima del magico giorno, la giovane donna aveva postato sul suo profilo Instagram post e video riguardanti proprio la scelta del vestito.

In uno di questi, lei stessa ha scritto:

“Scegliere l’abito da sposa è stato un momento unico, emozionante ma sopratutto indimenticabile.

Lo porterò sempre con me, nel mio cuore.

Nel giorno in cui celebreremo il nostro amore voglio rendere fiero, stupire e commuovere l’uomo che amo.

Sono spaventata e molto emozionata ma non vedo l’ora che arrivi quel momento”

È stato l’Atelier Emé ad aiutarla nella scelta, a coccolarla e ad accompagnarla in quella che, per la maggior parte delle donne, è l’emozione più forte.

L’abito in questione è ai livelli della royal family: completamente bianco, dal corpetto di pizzo stretto in vita e scollato davanti e dietro e una gonna ampia in perfetto stile principesco. A rendere il tutto ancora più favoloso? Il pizzo, i ricami e i meravigliosi guanti anch’essi in pizzo. Il velo, infine, bianco e lunghissimo, scendeva da un raccolto sofisticato ed elegante.

Poteva non esserci un secondo abito? Impossibile!

Chiara Bontempi, infatti, dopo la cerimonia nuziale e il cambio location, ha deciso di stupire tutte le persone presenti con un change of outfit decisamente scintillante. Poco prima del taglio della torta la giovane sposa ha sfoggiato un lungo abito a sirena con spacco laterale: sensuale, extra shiny, Chiara Bontempi ha dato prova di un grande stile e di un romanticismo assoluto. Abbinato all’abito, sempre by Atelier Emé, un fermaglio di cristalli a impreziosire i capelli, questa volta lasciati sciolti e romantici.

La neo sposa non ha badato a spese per il giorno speciale: sebbene non si sappiano con certezza i prezzi dei due abiti, possiamo immaginare, data la preziosità e l’elaborata fattezza, che si possa trattare di una cifra cospicua ma che, per un giorno così unico, vale la pena.

Bellissima, romantica, elegante e sofisticata: Chiara Bontempi ha esaudito il suo desiderio più grande con due abiti che sembrano portare proprio il suo nome. Il noto atelier di abiti da sposa (e non solo), ha colpito ancora una volta nel segno: altro matrimonio, altra sposa, altro sogno che diventa finalmente la vera e romantica realtà.