Bere tanta acqua ci rende belle, dentro e fuori. Tra gli innumerevoli benefici, aiuta a purificarci facendo da veicolo per espellere le sostanze di scarto prodotte dal nostro organismo e ci idrata, rendendo anche la nostra pelle visibilmente più bella ed elastica.

Ma quanta acqua bisogna bere al giorno, per godere dei suoi effetti benefici? Come fare per invogliarsi a farlo? C’è un limite massimo da non superare? Proviamo a rispondere a queste domande nell’articolo.

Quanta acqua bere al giorno

Secondo gli esperti, la quantità ideale d’acqua da consumare al giorno va dai 1200 ml ai 2000 ml, tradotto, dai 6 ai 10 bicchieri d’acqua al giorno. Quantità che va distribuita durante l’arco di tutta la giornata a partire dalla colazione, accompagnata da un bicchiere d’acqua, due invece da bere sia a pranzo che a cena e almeno mezzo litro da bere lontano dai pasti.

Attenzione poi alla temperatura dell’acqua, che non deve mai essere troppo fredda o lo shock termico potrebbe causare problemi intestinali. Meglio preferirla tiepida al mattino e a temperatura ambiente o più fresca durante il giorno.

Quanta acqua bere al giorno: i promemoria visivi e uditivi

Non sempre ci ricordiamo di bere, perché ne sottovalutiamo l’importanza e anche perché spesso il sapore (o meglio, la sua assenza), non ci invoglia a cercarla.

Quali sono quindi le strategie efficaci che possono aiutarci a bere di più? Una prima soluzione potrebbe essere quella di portare sempre con sé una borraccia, che oltre a fare da promemoria visivo aggirerà la nostra pigrizia.

A proposito di promemoria, si possono impostare utilizzando le sveglie del nostro smartphone o simpatiche app con cui si fanno crescere delle piantine virtuali.

Quanta acqua bere al giorno: quella aromatizzata

Aromatizzare l’acqua può essere un’ulteriore strategia per invogliarci a bere, magari cambiando gusti di tanto in tanto. Realizzarla è molto semplice e si può scegliere se mettere in infusione della frutta o della verdura di stagione (per esempio fragole e cetrioli) oppure optare per preparati e acque aromatizzate già pronte in commercio.

Negli ultimi due casi però, bisogna prestare molta attenzione alla quantità di zuccheri aggiunti presenti.

Quanta acqua bere al giorno: quali sono i cibi ricchi d’acqua

Assumere cibi ricchi d’acqua è un altro modo per mantenersi sempre idratati e frutta e verdura ovviamente ne hanno un’altissima percentuale. Tra questi ci sono il sedano, la lattuga, le zucchine, l’anguria e il melone.

Sembra essere anche un ottimo incentivo anche per mantenersi in forma con un’alimentazione sana e fresca durante la stagione calda.

Attenzione agli eccessi

Vale per ogni cosa, anche per l’acqua: l’eccesso non va mai bene. Bere più delle dosi consigliate, soprattutto se non si abbina un’attività fisica adeguata, può causare alcune controindicazioni.

Tra queste c’è il rallentamento della digestione causata dalla diluizione del succo gastrico, che non riesce a lavorare il cibo assunto e che in alcuni casi può anche tradursi in indigestione. Bere troppa acqua può anche incrementare la pressione arteriosa, perché la sua assunzione aumenta il volume del sangue.